La Selección de la Liga Jujeña enfrenta a Catamarca por la Copa País: día, hora y estadio

Selección de la Liga Jujeña

La Selección de la Liga Jujeña de Fútbol enfrentará este miércoles 30 de septiembre a la Liga de Catamarca por la Copa País. El encuentro comenzará a las 18:30 en el Estadio Emilio Fabrizzi, donde la “Celeste” buscará continuar avanzando en la competencia.

La terna arbitral estará integrada por Matías Alfaro, Santiago Figueroa y Elías Coronel, todos pertenecientes a la Liga Salteña.

La “Celeste” viene de eliminar a Tucumán El conjunto jujeño llega a este compromiso después de superar con contundencia a la Liga Tucumana de Fútbol en la instancia regional de la Copa País.

En el partido de vuelta, la Selección de la Liga Jujeña se impuso 4-1, con goles de Fabricio Carles, Axel Rivero y Oscar Caram, quien convirtió en dos oportunidades.

La “Celeste” ya había conseguido una importante ventaja en el encuentro de ida, cuando derrotó 3-1 al conjunto tucumano. De esta manera, el seleccionado jujeño cerró la serie con un resultado global de 7-2 y consiguió avanzar en la Copa País.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.