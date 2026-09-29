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29 de septiembre de 2026 - 08:41
Deportes.

La Selección de la Liga Jujeña enfrenta a Catamarca por la Copa País: día, hora y estadio

La “Celeste” jugará la próxima instancia de la Copa País este miércoles 30 de septiembre después de eliminar a la Liga Tucumana.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Selección de la Liga Jujeña

Selección de la Liga Jujeña

La Selección de la Liga Jujeña de Fútbol enfrentará este miércoles 30 de septiembre a la Liga de Catamarca por la Copa País. El encuentro comenzará a las 18:30 en el Estadio Emilio Fabrizzi, donde la “Celeste” buscará continuar avanzando en la competencia.

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La terna arbitral estará integrada por Matías Alfaro, Santiago Figueroa y Elías Coronel, todos pertenecientes a la Liga Salteña.

La “Celeste” viene de eliminar a Tucumán

El conjunto jujeño llega a este compromiso después de superar con contundencia a la Liga Tucumana de Fútbol en la instancia regional de la Copa País.

En el partido de vuelta, la Selección de la Liga Jujeña se impuso 4-1, con goles de Fabricio Carles, Axel Rivero y Oscar Caram, quien convirtió en dos oportunidades.

La “Celeste” ya había conseguido una importante ventaja en el encuentro de ida, cuando derrotó 3-1 al conjunto tucumano. De esta manera, el seleccionado jujeño cerró la serie con un resultado global de 7-2 y consiguió avanzar en la Copa País.

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