jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:22
Liga Profesional

Instituto vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Todos los detalles de la previa del partido entre Instituto y Argentinos Juniors, que se jugará el domingo 14 de septiembre desde las 15:00 (hora Argentina) en el estadio el Olímpico de Córdoba. Dirige Nazareno Arasa.

Instituto vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors e Instituto se enfrentarán en el estadio el Olímpico de Córdoba el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Instituto y Argentinos Juniors

Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto igualó 0-0 frente a Independiente. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 1 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura

Argentinos Juniors perdió ante Independiente Riv. (M) por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 6 goles y le han encajado 4.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors se llevó la victoria por 3 a 1.

Nazareno Arasa fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Godoy Cruz: 21 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Lanús: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Banfield: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Aldosivi: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y Argentinos Juniors, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas
  • Colombia y Perú: 13:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas
  • Venezuela: 14:00 horas

