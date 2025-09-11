Instituto vs Argentinos Juniors: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

BsAs (DataFactory)

Argentinos Juniors e Instituto se enfrentarán en el estadio el Olímpico de Córdoba el próximo domingo 14 de septiembre desde las 15:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 8 del Clausura.

Así llegan Instituto y Argentinos Juniors Ambos deben ajustar su juego para conseguir una victoria en esta nueva fecha del campeonato. Los visitantes entran al partido tras una derrota como local en su último encuentro. Por su parte, el anfitrión de esta jornada consiguió apenas un punto con el empate a 0 en el partido anterior.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura Instituto igualó 0-0 frente a Independiente. Su desempeño en las recientes fechas de la temporada actual es irregular: obtuvo 2 derrotas y 2 empates. Le convirtieron 6 goles y registró solo 1 a favor.

Últimos resultados de Argentinos Juniors en partidos del Clausura Argentinos Juniors perdió ante Independiente Riv. (M) por 1 a 2. El equipo visitante no logra continuidad, con resultados bastante diversos en los partidos recientes: 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Logró convertir 6 goles y le han encajado 4.

En el historial, sus últimos enfrentamientos han sido parejos: los locales ganaron 1, los visitantes 3 y empataron 1 vez. El último mano a mano en este certamen fue el 11 de mayo, en Octavos de final del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Argentinos Juniors se llevó la victoria por 3 a 1. Nazareno Arasa fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Godoy Cruz: 21 de septiembre - 16:45 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Lanús: 28 de septiembre - 20:15 (hora Argentina)

Fecha 11: vs San Martín (SJ): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Argentinos Juniors en los próximos partidos del Clausura Fecha 9: vs Banfield: 21 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 10: vs Aldosivi: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)

Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar Horario Instituto y Argentinos Juniors, según país Argentina y Chile (Santiago): 15:00 horas

Colombia y Perú: 13:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:00 horas

Venezuela: 14:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.