Instituto vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 15 del Apertura

El juego entre Instituto y Estudiantes se disputará el próximo sábado 18 de abril por la fecha 15 del Apertura, a partir de las 17:15 (hora Argentina) en el Olímpico de Córdoba.

Así llegan Instituto y Estudiantes Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Apertura Instituto ganó por 1-0 el juego pasado ante Dep. Riestra. En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias y perdió 2 encuentros. En ellos, le han encajado 5 goles y ha convertido 5.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Apertura En la jornada anterior, Estudiantes derrotó 2-1 a Unión. Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 2 triunfos y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 9 goles y le marcaron 4 en su arco.

De los últimos 5 duelos entre ambos equipos durante el torneo, el conjunto visitante ganó 3 y empató 2 veces. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 20 de octubre, en el torneo Argentina - Liga Profesional 2024, y Estudiantes lo ganó por 3 a 2. El árbitro seleccionado para el encuentro será Hernán Mastrángelo.

Fecha y rival de Instituto en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Estudiantes: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Newell`s: 26 de abril - 17:30 (hora Argentina) Fecha y rival de Estudiantes en el próximo partido del Apertura Fecha 15: vs Instituto: 18 de abril - 17:15 (hora Argentina)

Fecha 16: vs Talleres: 25 de abril - 17:00 (hora Argentina) Horario Instituto y Estudiantes, según país Argentina: 17:15 horas

Colombia y Perú: 15:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 16:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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