Instituto vs Independiente: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Por la fecha 7 del Clausura, Independiente e Instituto se enfrentan el viernes 29 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Olímpico de Córdoba.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Por la fecha 7 del Clausura, Independiente e Instituto se enfrentan el viernes 29 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina), en el estadio el Olímpico de Córdoba.
Los dos contendientes tuvieron una suerte dispar durante los encuentros anteriores.
Instituto no pudo ante San Lorenzo en el Pedro Bidegain. Sus resultados han sido variados: 2 fueron empate y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 10 goles y logró anotar 1 a sus rivales.
Independiente tiene pendiente su enfrentamiento con Platense que fue pospuesto hasta nuevo aviso.
Durante las últimas jornadas el conjunto local acumuló 1 victoria, la visita 3 y entre sí un total de 1 empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 22 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y Independiente sacó un triunfo, con un marcador 2 a 0.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.