Intentaron llevar a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

El hecho se desencadenó cuando un pasajero advirtió comportamientos extraños entre los ocupantes de un micro que partió desde la zona de Once. Según relató el testigo, una adolescente vestida con gorra y capucha iba abrazada a un hombre, y una mujer los acompañaba, en un intento evidente por ocultar su rostro y estado. Preocupado por la conducta del grupo, el pasajero dio aviso a Gendarmería Nacional, que detuvo el vehículo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152.
Al inspeccionar el colectivo, los efectivos constataron que la menor no figuraba en la lista de pasajeros, no tenía pasaje, equipaje ni documentación que acreditara su identidad. Además, presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”, lo que dificultaba su capacidad para responder preguntas básicas.
Testimonio de la menor
Inicialmente la adolescente dio datos falsos sobre su edad, incluso mostró un certificado de discapacidad que no le pertenecía, pero en una entrevista a solas confirmó que tenía 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar estupefacientes.
Además la menor contó que vivía en la calle con su mamá y que le habían prometido plata, una casa y un auto si aceptaba trasladar droga. Sin embargo, cuando dudó, empezaron las amenazas.
Detención e investigación
Las autoridades judiciales dictaron la prisión preventiva para los dos adultos imputados por el delito de trata de personas agravada, tras analizar el contexto en el que fue hallada la menor, sumado al relato de la víctima y la denuncia espontánea del pasajero. En el expediente intervienen informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que señalan movimientos migratorios irregulares relacionados con los imputados.
Este caso pone en evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana y de los mecanismos de control en el transporte de larga distancia para prevenir situaciones de explotación y trata de personas, especialmente cuando se trata de menores de edad.