domingo 22 de febrero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
22 de febrero de 2026 - 09:05
Urgente.

Intentaron llevar a una adolescente en un micro a Jujuy para luego sacarla del país

La menor, de 15 años, viajaba en un micro de larga distancia sin documentación y bajo los efectos de drogas. Un hombre y una mujer quedaron detenidos.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
rescatan a una menor de ser trasladada a Perú
Lee además
Adopción en Jujuy.
Convocatoria.

Adopción: buscan una familia para un adolescente de 15 años en Jujuy
El Gobierno define su agenda legislativa y prioriza reformas claves en el Congreso Nacional
Buenos Aires.

El Gobierno define su agenda legislativa y prioriza reformas claves en el Congreso Nacional

Detalles del viaje

El hecho se desencadenó cuando un pasajero advirtió comportamientos extraños entre los ocupantes de un micro que partió desde la zona de Once. Según relató el testigo, una adolescente vestida con gorra y capucha iba abrazada a un hombre, y una mujer los acompañaba, en un intento evidente por ocultar su rostro y estado. Preocupado por la conducta del grupo, el pasajero dio aviso a Gendarmería Nacional, que detuvo el vehículo sobre la Ruta Nacional 9, a la altura del kilómetro 152.

Al inspeccionar el colectivo, los efectivos constataron que la menor no figuraba en la lista de pasajeros, no tenía pasaje, equipaje ni documentación que acreditara su identidad. Además, presentaba un “cuadro de somnolencia aguda”, lo que dificultaba su capacidad para responder preguntas básicas.

Foto terminal de Retiro

Testimonio de la menor

Inicialmente la adolescente dio datos falsos sobre su edad, incluso mostró un certificado de discapacidad que no le pertenecía, pero en una entrevista a solas confirmó que tenía 15 años y que la estaban llevando a Perú para transportar estupefacientes.

Además la menor contó que vivía en la calle con su mamá y que le habían prometido plata, una casa y un auto si aceptaba trasladar droga. Sin embargo, cuando dudó, empezaron las amenazas.

Detención e investigación

Las autoridades judiciales dictaron la prisión preventiva para los dos adultos imputados por el delito de trata de personas agravada, tras analizar el contexto en el que fue hallada la menor, sumado al relato de la víctima y la denuncia espontánea del pasajero. En el expediente intervienen informes de la Dirección Nacional de Migraciones y de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), que señalan movimientos migratorios irregulares relacionados con los imputados.

Este caso pone en evidencia la importancia de la vigilancia ciudadana y de los mecanismos de control en el transporte de larga distancia para prevenir situaciones de explotación y trata de personas, especialmente cuando se trata de menores de edad.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Adopción: buscan una familia para un adolescente de 15 años en Jujuy

El Gobierno define su agenda legislativa y prioriza reformas claves en el Congreso Nacional

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas

El dólar bajó y tocó su menor valor desde septiembre del 2025

Caá Catí, Corrientes: un pueblo donde la historia y la naturaleza deleitan a todos los turistas

Las más leídas

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda
Tragedia.

Una familia jujeña que vive en Ushuaia perdió todo: se le incendió la casa y necesitan ayuda

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida - Imagen de archivo
Tránsito.

Estado de las rutas en Jujuy este sábado 21 de febrero: hay desvíos y circulación restringida

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño
Orgullo.

El combinado de Rugby del Norte se prepara para viajar al Principado de Mónaco con un jujeño

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas
Uno por uno.

Los diez puntos claves para entender la Reforma Laboral: vacaciones, indemnizaciones y banco de horas

Ya se vive a pleno la primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio
Fiesta y color.

Primera noche de los Corsos Capitalinos en Avenida Savio

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel