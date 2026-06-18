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18 de junio de 2026 - 09:42
Jujuy.

Intentó circular en contramano y fue demorado cerca del estadio 23 de Agosto

El conductor habría intentado ingresar en contramano a avenida Párroco Marshke, en la zona del estadio 23 de agosto. También fue demorado un acompañante.

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Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
El conductor habría intentado ingresar en contramano a avenida Párroco Marshke. También fue demorado un acompañante.

El conductor habría intentado ingresar en contramano a avenida Párroco Marshke. También fue demorado un acompañante.

Un conductor fue demorado este jueves por realizar maniobras imprudentes en la rotonda ubicada a la altura del estadio 23 de Agosto, en San Salvador de Jujuy. El episodio ocurrió en una zona neurálgica para el tránsito capitalino, donde confluyen vehículos que se dirigen hacia distintos sectores de la ciudad.

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Según la información inicial, el vehículo fue interceptado por personal policial luego de circular de manera riesgosa en inmediaciones de la cancha de Gimnasia y Esgrima de Jujuy.

El hecho generó preocupación porque se produjo durante la mañana, en un horario de alta circulación. Esa rotonda funciona como uno de los principales derivadores del tránsito hacia avenida Párroco Marshke, avenida Éxodo y otros puntos de la ciudad.

Embed - MANIOBRA IMPRUDENTE CERCA DEL ESTADIO 23 DE AGOSTO

Habría intentado tomar en contramano

De acuerdo con los primeros datos, el conductor habría intentado ingresar en contramano hacia avenida Párroco Marshke, una maniobra que pudo poner en riesgo su vida, la de su acompañante y la de otros automovilistas que circulaban por la zona.

Tras la intervención policial, el vehículo quedó demorado en el sector de la rotonda, junto al conductor y un acompañante. En el lugar trabajaron efectivos del Grupo Especial Motorizado y cuadrillas policiales.

La situación provocó algunas demoras en la intersección con avenida Éxodo, debido al operativo y a las pericias que se realizaron en el lugar.

También intervino personal de Seguridad Vial, que llevó adelante los controles correspondientes y las actuaciones por la infracción cometida. Mientras tanto, los efectivos ordenaron la circulación para evitar mayores complicaciones en una zona donde el tránsito suele ser intenso durante la mañana.

El procedimiento continuará con las actuaciones administrativas y contravencionales que correspondan, mientras se evalúan las circunstancias exactas de la maniobra realizada por el conductor.

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