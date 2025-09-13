Inter Miami vs Seattle Sounders: previa, horario y cómo llegan para la semana 29 de la MLS

BsAs (DataFactory)

A partir de las 20:30 (hora Argentina) el próximo martes 16 de septiembre, Seattle Sounders visita a Inter Miami en el Chase Stadium, por el duelo correspondiente a la semana 29 de la MLS.

Así llegan Inter Miami y Seattle Sounders Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Inter Miami en partidos de la MLS Inter Miami llega con resultado de empate, -, ante Charlotte FC. Tiene un historial irregular con 1 derrota, 1 victoria y 2 empates en los últimos 4 partidos disputados, con 6 goles en contra. Marcó 5 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Seattle Sounders en partidos de la MLS Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Seattle Sounders y LA Galaxy, con un marcador -. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Marcó 11 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El último partido que jugaron en esta competencia fue el 16 de abril, en el torneo Estados Unidos - MLS 2022, y Inter Miami se impuso por 0 a 1.

Fechas y rivales de Inter Miami en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Seattle Sounders: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs DC United: 20 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs New York City FC: 24 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Toronto FC: 27 de septiembre - 17:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Chicago Fire: 30 de septiembre - 20:30 (hora Argentina) Fechas y rivales de Seattle Sounders en los próximos partidos de la MLS Semana 29: vs Inter Miami: 16 de septiembre - 20:30 (hora Argentina)

Semana 29: vs Austin FC: 20 de septiembre - 21:30 (hora Argentina)

Semana 30: vs Vancouver Whitecaps FC: 27 de septiembre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 31: vs Portland Timbers: 4 de octubre - 23:30 (hora Argentina)

Semana 26: vs Real Salt Lake: 11 de octubre - 22:30 (hora Argentina) Horario Inter Miami y Seattle Sounders, según país Argentina y Chile (Santiago): 20:30 horas

Colombia y Perú: 18:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:30 horas

© 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

