Inter Miami vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup

Miami y los Felinos chocarán este miércoles 20 de agosto en un duelo mano a mano por un lugar en las Semifinales de la Leagues Cup. La cita será en el Chase Stadium, a partir de las 21:00 (hora Argentina).
La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de agosto, en Fase de grupos del torneo Leagues Cup 2024, y fue Tigres quien ganó 2 a 1.
