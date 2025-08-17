domingo 17 de agosto de 2025

17 de agosto de 2025 - 08:56
Leagues Cup

Inter Miami vs Tigres: previa, horario y cómo llegan para la llave 2 de la Leagues Cup

Palpitamos la previa del choque entre Inter Miami y Tigres. Cuándo, dónde y a qué hora juegan.

BsAs (DataFactory)

Miami y los Felinos chocarán este miércoles 20 de agosto en un duelo mano a mano por un lugar en las Semifinales de la Leagues Cup. La cita será en el Chase Stadium, a partir de las 21:00 (hora Argentina).

Toluca FC vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup

Toluca FC vs Orlando City SC: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Leagues Cup
LA Galaxy fue imparable y goleó 4 a 0

LA Galaxy fue imparable y goleó 4 a 0

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 3 de agosto, en Fase de grupos del torneo Leagues Cup 2024, y fue Tigres quien ganó 2 a 1.

Los resultados de Inter Miami en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Inter Miami 2 vs Atlas 1 (30 de julio)
  • Fase Uno: Inter Miami 2 vs Necaxa 2 (5-4 en penales a favor de Inter Miami) (2 de agosto)
  • Fase Uno: Inter Miami 3 vs Pumas UNAM 1 (6 de agosto)
Los resultados de Tigres en partidos de la Leagues Cup
  • Fase Uno: Tigres 4 vs Houston 1 (29 de julio)
  • Fase Uno: Tigres 2 vs San Diego FC 1 (2 de agosto)
  • Fase Uno: Tigres 1 vs Los Angeles FC 2 (5 de agosto)
Horario Inter Miami y Tigres, según país
  • Argentina: 21:00 horas
  • Colombia y Perú: 19:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

