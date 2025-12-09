martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 09:00
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el martes 9 de diciembre

Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Antonio.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Antonio.

Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Antonio.(Foto ilustrativa)

Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Antonio.

Este martes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en San Antonio.

Se llevarán adelante trabajos de reemplazos de estructuras antiguas, dañadas o que ya cumplieron su vida útil por postes nuevos, más resistentes y seguros. Además un despeje arbóreo es el trabajo de podar o retirar ramas que están demasiado cerca de las líneas eléctricas.

Los cortes en el suministro de energía iniciaron desde las 9 de la mañana y se extenderán hasta las 14hs.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas

  • Fecha: 9 de diciembre
  • Horario: de 9 a 14hs
  • Zona: La Almona, Loteo Las Capillas, Loteo Yayo Martínez, Loteo Bellomo, Loteo Eco Parque y zonas aledañas.
