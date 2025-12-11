jueves 11 de diciembre de 2025

11 de diciembre de 2025 - 15:50
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 12 de diciembre en Perico

Este viernes se llevan adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en Perico durante la mañana.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 12 de diciembre en Perico

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas para el viernes 12 de diciembre en Perico

Durante la jornada se llevarán adelante trabajos para poner en funcionamiento una nueva Instalación eléctrica que permitirá transformar y distribuir energía eléctrica, aumentando la capacidad y calidad del suministro en la zona.

image

Mejoras programadas en Perico

  • Fecha: 12 de diciembre de 2025
  • Zona: La Ripiera y zonas aledañas.
  • Horario estimado: de 08:00 a 14:00 Hs. aproximadamente.‍

El equipo técnico realizará tareas que requieren una interrupción temporal del suministro. Una vez finalizado el trabajo, el mismo se restablecerá automáticamente por lo que se aconseja desenchufar los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.

Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

