miércoles 17 de diciembre de 2025

17 de diciembre de 2025 - 09:48
Servicios.

Interrupción del servicio de luz por mejoras programadas en Libertador y Palpalá

Este miércoles se llevarán adelante trabajos de mejoras programadas en el servicio de energía eléctrica en Libertador General San Martín y Palpalá

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Cortes de luz programado en el barrio Ciudad de Nieva
Durante la jornada se llevarán adelante trabajos para conectar una nueva línea de media tensión compacta directamente a la subestación eléctrica para que pueda alimentar a los transformadores y a toda la red de la zona en Libertador General San Martín.

Mientras que en Palpalá los trabajos se centrarán en el cambio de transformador, reemplazando el existente por otro de mayor capacidad para distribuir más energía, mejorar la estabilidad del suministro y evitar sobrecargas en horas de alta demanda.

Mejoras programadas en Libertador General San Martín y Palpalá

Día: miércoles 17 de diciembre de 2025

Interrupción temporal del suministro en Libertador

Zonas: Acceso sur, baliza Ruta 34 y zonas aledañas.

Horario estimado: de 07:00 a 13:00 Hs. aproximadamente.

Interrupción temporal del suministro en Palpalá

Zona: Finca Echenique Ruta 56 y zonas aledañas.

Horario estimado: de 09:00 a 13:00 Hs. aproximadamente.

El suministro se restablecerá automáticamente una vez finalizadas las tareas, desenfuchá los artefactos que no sean de primera necesidad para evitar inconvenientes.

Estas mejoras forman parte del plan de inversión y mantenimiento para optimizar la calidad del servicio eléctrico.

