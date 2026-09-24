Interrupciones programadas de energía en San Pedro y Monterrico este jueves

EJESA informó que este jueves 24 de septiembre se realizarán interrupciones programadas del servicio eléctrico en sectores de San Pedro de Jujuy y Monterrico. Los trabajos se extenderán durante la mañana y hasta aproximadamente las 14 horas. Las tareas forman parte de un cronograma de mejoras y mantenimiento de la red eléctrica.
San Pedro de Jujuy: zonas y horarios
En San Pedro de Jujuy, la interrupción está prevista entre las 08:30 y las 14:00 aproximadamente.
Las zonas alcanzadas serán:
- Barrio San José
- 72 Viviendas
- 74 Viviendas
- Sectores aledaños
Durante ese período se realizará el cambio de crucetas y aisladores, componentes que sostienen y aíslan los conductores eléctricos.
También se llevarán adelante tareas de despeje arbóreo, retirando ramas cercanas a las líneas para prevenir fallas y reforzar la seguridad de la red.
Monterrico: interrupción desde las 9
En Monterrico, los trabajos comenzarán a las 09:00 y se extenderán hasta las 14:00 aproximadamente.
Estarán alcanzados:
- Loteo Marcuzzi
- Loteo Checa
- Loteo ODIJ
- San Vicente
- Zonas aledañas
En este caso, las tareas estarán centradas principalmente en el despeje de ramas y vegetación próximas a las líneas eléctricas. El objetivo es reducir el riesgo de contactos que puedan generar fallas o futuras interrupciones en el suministro.
Recomiendan tomar precauciones
Desde la empresa indicaron que los horarios son aproximados y que el servicio será normalizado una vez concluidas las tareas.
Se recomienda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias durante el período informado, especialmente en comercios, viviendas o actividades que dependan de equipamiento eléctrico.
Jueves 24 de septiembre
- San Pedro: de 08:30 a 14:00 aproximadamente.
- Monterrico: de 09:00 a 14:00 aproximadamente.
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