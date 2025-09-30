martes 30 de septiembre de 2025

30 de septiembre de 2025 - 11:27
Política.

Javier Milei afirmó que puede salir a la calle "sin problemas"

El mandatario se refirió a los hechos registrados en Ushuaia, señalando que se trató de una acción coordinada por grupos opositores.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Javier Milei se refirió este marte al episodio de tensión que atravesó en Ushuaia.

Javier Milei se refirió este marte al episodio de tensión que atravesó en Ushuaia.

Este martes, Javier Milei habló sobre el incidente de tensión que vivió en Ushuaia, donde fue confrontado por un grupo de manifestantes durante su paso por la provincia. El presidente arremetió contra los sectores opositores, a los que responsabiliza por lo sucedido.

Quieren instalar la idea de que no puedo caminar por la calle porque la gente me odia. La realidad es que la gente me apoya, pero lo que queda en evidencia es la intolerancia de estos grupos”, señaló en una entrevista exclusiva con Antonio Laje, en A24.

El presidente habló sobre los incidentes ocurridos en Ushuaia.

Javier Milei critica la intolerancia y defiende la libertad de expresión

En ese contexto, Milei emitió un juicio contundente: “Sirve para que la gente tome conciencia. Ellos son los que todo el tiempo acusan de fascistas a los demás, pero los verdaderos fascistas son ellos, porque no permiten que se expresen otras ideas”.

Al ser consultado por Antonio Laje sobre su libertad de circular y su relación con la ciudadanía, el presidente respondió con firmeza: “Yo salgo y nunca tengo problemas. Siempre puede haber alguien que se queje, pero eso es parte de la vida democrática. Cuando uno toma decisiones, a algunos les gustan más y a otros menos. Eso se resuelve en las urnas, no con violencia”.

Para Milei, resulta fundamental distinguir entre la discrepancia política dentro de un marco democrático y los ataques violentos: “Que haya gente descontenta es normal, pero el mecanismo institucional para dirimirlo son las elecciones. La violencia no es el camino”.

Embed

Según detalló, el acoso que sufrió no se trató de un episodio aislado: “Esto también lo hicieron en un acto en Lomas de Zamora y en Moreno. Es una dinámica que buscan implementar. Pero cuando la información empieza a circular, queda claro que no es un repudio espontáneo, sino un escrache organizado con consignas violentas”.

Milei afirmó que los incidentes en Ushuaia reflejan la “peor cara” de ciertos sectores políticos. “Usan recursos públicos, bloquean la seguridad y encima lo hacen para acallar voces. Eso es lo que verdaderamente erosiona la democracia”, añadió.

Javier Milei se refirió este marte al episodio de tensión que atravesó en Ushuaia.

Violencia política y redes sociales: el debate entre Javier Milei y Antonio Laje

Milei señaló que en la sociedad argentina se percibe un aumento sostenido de la violencia: “Lo que me preocupa es que hay una violencia bastante marcada y no es de un solo lado. El kirchnerismo tiene como hábito, si no está en el poder, destrozar. Violencia es querer bloquear actos o agredir gente. Las redes muchas veces crean un clima, pero un tuit no es lo mismo que un golpe”.

Embed

En ese contexto, Milei estableció una distinción entre la violencia en el ámbito virtual y los enfrentamientos físicos: “Las redes tienen determinadas lógicas. Cada una funciona distinto y hay que aprender a convivir con eso. Para mí, violencia es cuando alguien se mete con tu vida, tu libertad o tu propiedad. No podés poner en el mismo nivel un tuit con una agresión física. Eso es inaceptable y es la marca del kirchnerismo”.

