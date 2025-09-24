Javier Milei agradeció el respaldo de Estados Unidos: "Construiremos un camino de estabilidad"

El presidente Javier Milei expresó su gratitud hacia Estados Unidos luego de que se anunciara un paquete de asistencia económica, que contempla un swap de 20.000 millones de dólares, la adquisición de bonos y el compromiso de brindar apoyo inmediato en la gestión del pago de la deuda.
A través de su cuenta en X, el mandatario publicó: “Gracias presidente @POTUS y Sr. secretario Scott Bessent por su firme apoyo y la confianza en el pueblo argentino. Valoramos profundamente la amistad con Estados Unidos y su compromiso de fortalecer nuestra asociación sobre la base de valores compartidos. Juntos construiremos un camino de estabilidad, prosperidad y libertad. MAGA!”
Javier Milei habla durante un evento ante empresarios.
Luis Caputo se sumó a los agradecimientos de Javier Milei
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó a los agradecimientos: “Bueno, que se puede agregar más que, thank you Secretary Scott Bessent. Argentinos, empieza una nueva era. ¡A trabajar todos juntos para hacer nuestro país grande nuevamente!".
Estas expresiones se difundieron apenas unos minutos después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, explicara las acciones que se están negociando con Argentina, tras la inquietud en los mercados provocada por los resultados electorales en la provincia de Buenos Aires y las dificultades del gobierno para frenar la suba del dólar.
“Actualmente, el Tesoro está en negociaciones con funcionarios argentinos para una línea de swap de 20.000 millones de dólares con el Banco Central.”, indicó Bessent. El funcionario agregó: “Estados Unidos está preparado para comprar deuda gubernamental secundaria o primaria y estamos trabajando con el gobierno argentino para poner fin a la exención fiscal para los productores de materias primas que convierten divisas extranjeras”.
Donald Trump y Scott Bessent sonríen.
Asimismo, Bessent resaltó el compromiso político y económico de la administración estadounidense: “Ayer, el Presidente de los EEUU y yo conversamos extensamente con el presidente Javier Milei y su equipo en Nueva York. Como ha dicho el presidente Trump, estamos preparados para hacer lo que sea necesario para apoyar a la Argentina y al pueblo argentino”, afirmó el secretario del Tesoro.
Donald Trump respaldó a Javier Milei.
En ese contexto, destacó los progresos logrados por la administración argentina: “Bajo la gestión del presidente Milei, Argentina ha dado pasos importantes hacia la estabilización. Ha logrado una consolidación fiscal significativa y una amplia liberalización de precios y regulaciones restrictivas, sentando las bases para el histórico retorno de la Argentina a la prosperidad”.
