Javier Milei creará una mesa política nacional y convocará a los gobernadores

En una jornada cargada de tensión política, el presidente Javier Milei llevó a cabo dos reuniones consecutivas de gabinete en la Casa Rosada tras la contundente derrota de su partido, La Libertad Avanza, en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

Política. Tras el duro golpe en las elecciones, Javier Milei convocó a una doble reunión de Gabinete

Elecciones 2025. Javier Milei: "Sin ninguna duda en el plano político hoy hemos tenido una clara derrota"

Tras la segunda, que se realizó por la tarde, el vocero presidencia Manuel Adorni, comunicó que "el Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo".

"El Presidente de la Nación también instruyó al Jefe de Gabinete de Ministros a convocar a una mesa de diálogo federal con los gobernadores. Asimismo, la mesa política de la Provincia de Buenos Aires se ampliará en virtud de la representatividad de quienes conforman el espacio provincial", añadió.

La segunda reunión del día fue con la presencia de Luis “Toto” Caputo, ministro de Economía , ausente en el cónclave matutino por cuestiones de agenda, y con la expectativa puesta en profundizar en los desafíos económicos del gobierno.

El Presidente de la Nación tomó la decisión de conformar una mesa política nacional. La misma será presidida por él y estará conformada por: Karina Milei, Guillermo Francos, Patricia Bullrich, Santiago Caputo, Martín Menem y yo. El Presidente de la Nación también instruyó al…

Asimismo, durante estas horas, Milei y Caputo lideraron un encuentro con Ilan Goldfajn, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). En la reunión, realizada en la Casa Rosada, también estuvieron presentes el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y el secretario de Finanzas, Pablo Quirno.

Primer cónclave: a la mañana

La primera reunión tuvo lugar a las 8:30 h en el Salón Eva Perón, con la presencia del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y destacados ministros como Patricia Bullrich (Seguridad), Gerardo Werthein (Cancillería), Luis Petri (Defensa), Federico Sturzenegger (Desregulación), Mario Lugones (Salud), Sandra Pettovello (Capital Humano) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia), entre otros colaboradores clave. También participó el asesor presidencial Santiago Caputo.

Milei expresó en la noche anterior su intención de “corregir todo aquello en lo que nos hayamos equivocado".

Contexto político y económico

image

La derrota electoral fue clara: el peronismo, con el kirchnerista Axel Kicillof al frente, obtuvo más del 47 % de los votos, frente al 33 % cosechado por La Libertad Avanza, lo que implica un golpe significativo para las aspiraciones del oficialismo.

Las repercusiones en los mercados no tardaron: el índice bursátil cayó un 12 %, el peso se depreció un 5 %, y los bonos perdieron un 4 %