Javier Milei dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos

Este martes por la tarde en el foro económico IEFA Latam Forum, el presidente de Argentina, Javier Milei hizo referencia al ajuste que está llevando a cabo el Gobierno nacional y confirmó que dará de baja 70 mil contratos de empleados públicos que no se renovarán a partir del 31 de marzo.

El Presidente se refirió a este tema al momento de explicar cómo viene llevando a cabo el ajuste fiscal desde que asumió en la Casa Rosada para lograr el déficit cero: “Eliminamos las transferencias discrecionales a las provincias, también echamos 50.000 empleados públicos, no solo eso, sino que además se dieron de baja contratos, fíjense que ahora están cayendo más contratos y van a caer 70.000 contratos”.

Sobre esto, advirtió: “Eliminamos 200.000 programas sociales entregados de manera irregular y en ningún momento descuidamos la política social porque, en el medio, duplicamos la AUH, duplicamos la tarjeta alimentar, multiplicamos por tres la asistencia en el plan mil días, o sea, las mujeres embarazadas. No solo eso, sino que además cuadruplicamos la asistencia para útiles escolares y creamos un mecanismo para que las familias de ingresos medios que van a los colegios privados de cuotas bajas, básicamente tuvieran un mecanismo de contención para que los chicos no perdieran el colegio al que asistían y no tener que estar sufriendo el shock de estar cambiando de colegio. Es decir, también tuvimos una fuerte perspectiva social en lo que estamos haciendo”.