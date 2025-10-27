lunes 27 de octubre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
27 de octubre de 2025 - 11:55
Post elecciones.

Javier Milei dijo que se tomará "tiempo" para definir los cambios en el Gabinete

El Presidente afirmó que armará un equipo para negociar con la oposición no kirchnerista y que el “Triángulo de Hierro” se mantendrá intacto.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Tras la victoria, Milei aseguró que se tomará “algo de tiempo” para definir los nuevos nombres del Gabinete.

Tras la victoria, Milei aseguró que se tomará “algo de tiempo” para definir los nuevos nombres del Gabinete.

Tras obtener la victoria en las elecciones legislativas nacionales de 2025, el presidente Javier Milei adelantó que se tomará un “tiempo prudente” para elegir a los integrantes de su futuro gabinete de ministros. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso.

Lee además
Karina Milei.
Elecciones.

Karina Milei: "Estamos muy contentos, La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos"
Javier Milei presidente de la Nación
Política.

Javier Milei: "Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina"

Lo importante es conseguir las reformas. "El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, afirmó Milei en diálogo con Antonio Laje para A24. Además, explicó: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos”.

Javier Milei saluda anoche en el búnker libertario.

“¿Cuando cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo”, señaló Milei en referencia al 10 de diciembre, fecha en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Tiempo de definición para el nuevo gabinete

Aunque no reveló los nombres de sus futuros ministros, el presidente adelantó que ya está definido quién reemplazará a Patricia Bullrich al frente del área de Seguridad. En cuanto a Defensa, comentó que aún debe mantener una reunión con el actual titular, Luis Petri, quien dejará su cargo para asumir como diputado por Mendoza.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/A24COM/status/1982797509534576671&partner=&hide_thread=false

Además, Milei destacó la labor del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuya continuidad parecía incierta hasta la semana pasada. “Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas”, agregó.

Milei aclaró que no habrá modificaciones en su círculo cercano y que tanto Santiago Caputo como su hermana Karina continuarán formando parte del denominado “Triángulo de Hierro”. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso”, afirmó el Presidente.

El presidente de Argentina, Javier Milei, expone frente a simpatizantes en el festejo por su sorpresivo triunfo electoral en las elecciones de medio término.

Círculo cercano y continuidad del “Triángulo de Hierro”

Karina Milei y Santiago Caputo estuvieron presentes junto al mandatario en el escenario del Hotel Libertador, donde celebraron la victoria. También participaron Manuel Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich.

El jefe de Estado interpretó los comicios recientes como un claro mandato de la ciudadanía para impulsar su programa de reformas. En ese marco, sostuvo que “ayer fue el punto bisagra”, destacando que el respaldo recibido fue contundente. “Está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados las reformas que faltan”, expresó con optimismo.

Al reflexionar sobre el alcance de los comicios, Milei destacó que “la moneda no estaba en el aire, sino en manos de los argentinos. Y dos tercios decidieron que quieren abrazar las ideas de la libertad, con matices, y ese camino que trae la prosperidad”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/A24COM/status/1982780486918275231&partner=&hide_thread=false

Resultados electorales como mandato para avanzar en reformas

El mandatario atribuyó el triunfo al accionar de la sociedad: “Los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente. O sea, eso es mérito de ellos”.

Al reflexionar sobre su gestión, el Presidente subrayó que su gobierno constituye solo una de las alternativas para lograr los objetivos: “Nosotros solo somos un instrumento. Este instrumento, si usted quiere, va más por derecha y más rápido. Pero entendemos que hay otras personas que quieren este mismo lugar, con una dinámica distinta”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/A24COM/status/1982779554130178248&partner=&hide_thread=false

Para finalizar, el mandatario destacó la importancia de generar consensos y trabajar en acuerdos: “Yo creo que hay un lugar para el diálogo y el debate que podemos hacer las cosas para que salgan mejor”, cerró.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Karina Milei: "Estamos muy contentos, La Libertad Avanza estuvo presente en los 24 distritos"

Javier Milei: "Desde el 10 de diciembre tendremos el Congreso más reformista de la historia argentina"

Donald Trump felicitó a Javier Milei por los resultados de las elecciones 2025

Elecciones 2025: Javier Milei votó en Almagro y se fue sin dar declaraciones

Javier Milei: "A partir del domingo va a cambiar en serio la Argentina"

Lo que se lee ahora
jujuy voto por la libertad
Opinión.

Jujuy votó por la libertad

Por  Alberto Siufi

Las más leídas

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país
EN VIVO.

Elecciones 2025: reviví el minuto a minuto de los resultados en Jujuy y el país

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025
Política.

Así queda el Congreso Nacional tras las elecciones 2025

Mapa Elecciones en Jujuy.
Política.

Elecciones 2025: La Libertad Avanza ganó en 12 departamentos de Jujuy

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza
Economía.

El dólar bajó $95 tras las elecciones legislativas 2025: a cuánto cotiza

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025
Política.

Quiénes son los diputados nacionales por Jujuy que entran y quiénes se van en 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel