Javier Milei dijo que se tomará "tiempo" para definir los cambios en el Gabinete

Tras obtener la victoria en las elecciones legislativas nacionales de 2025, el presidente Javier Milei adelantó que se tomará un “tiempo prudente” para elegir a los integrantes de su futuro gabinete de ministros. “El Gabinete se va a construir a la luz del nuevo Congreso.
Lo importante es conseguir las reformas. "El instrumento es el nuevo Gabinete y lo tengo que armar”, afirmó Milei en diálogo con Antonio Laje para A24. Además, explicó: “¿En la cabeza de quién estaba de que pudiéramos ganar en la provincia de Buenos Aires? Eso reconfigura la estructura política que tengo que armar para negociar y sacar leyes que yo me comprometí con los argentinos”.
Javier Milei saluda anoche en el búnker libertario.
“¿Cuando cambia la Cámara? Tengo algo de tiempo”, señaló Milei en referencia al 10 de diciembre, fecha en la que se renovará la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.
Tiempo de definición para el nuevo gabinete
Aunque no reveló los nombres de sus futuros ministros, el presidente adelantó que ya está definido quién reemplazará a Patricia Bullrich al frente del área de Seguridad. En cuanto a Defensa, comentó que aún debe mantener una reunión con el actual titular, Luis Petri, quien dejará su cargo para asumir como diputado por Mendoza.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/A24COM/status/1982797509534576671&partner=&hide_thread=false
Además, Milei destacó la labor del jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuya continuidad parecía incierta hasta la semana pasada. “Veremos a la luz del nuevo gabinete cómo van a quedar las cosas”, agregó.
Milei aclaró que no habrá modificaciones en su círculo cercano y que tanto Santiago Caputo como su hermana Karina continuarán formando parte del denominado “Triángulo de Hierro”. “¿Dónde estaban ayer mientras yo daba mi discurso? No va a cambiar eso”, afirmó el Presidente.
El presidente de Argentina, Javier Milei, expone frente a simpatizantes en el festejo por su sorpresivo triunfo electoral en las elecciones de medio término.
Círculo cercano y continuidad del “Triángulo de Hierro”
Karina Milei y Santiago Caputo estuvieron presentes junto al mandatario en el escenario del Hotel Libertador, donde celebraron la victoria. También participaron Manuel Adorni, Diego Santilli y Patricia Bullrich.
El jefe de Estado interpretó los comicios recientes como un claro mandato de la ciudadanía para impulsar su programa de reformas. En ese marco, sostuvo que “ayer fue el punto bisagra”, destacando que el respaldo recibido fue contundente. “Está claro que podemos empezar a trabajar de manera más profunda y con mejor capacidad de conseguir resultados las reformas que faltan”, expresó con optimismo.
Al reflexionar sobre el alcance de los comicios, Milei destacó que “la moneda no estaba en el aire, sino en manos de los argentinos. Y dos tercios decidieron que quieren abrazar las ideas de la libertad, con matices, y ese camino que trae la prosperidad”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/A24COM/status/1982780486918275231&partner=&hide_thread=false
Resultados electorales como mandato para avanzar en reformas
El mandatario atribuyó el triunfo al accionar de la sociedad: “Los argentinos determinaron que decidieron subirse al camino, subirse a la autopista que va a hacer grande la Argentina nuevamente. O sea, eso es mérito de ellos”.
Al reflexionar sobre su gestión, el Presidente subrayó que su gobierno constituye solo una de las alternativas para lograr los objetivos: “Nosotros solo somos un instrumento. Este instrumento, si usted quiere, va más por derecha y más rápido. Pero entendemos que hay otras personas que quieren este mismo lugar, con una dinámica distinta”.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/A24COM/status/1982779554130178248&partner=&hide_thread=false
Para finalizar, el mandatario destacó la importancia de generar consensos y trabajar en acuerdos: “Yo creo que hay un lugar para el diálogo y el debate que podemos hacer las cosas para que salgan mejor”, cerró.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.