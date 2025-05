Javier Milei dijo que trabajan para que la gente pueda sacar sus ahorros sin ser perseguidos

Javier Milei dijo que está "trabajando para que la gente pueda sacar sus ahorros y no los persiga el Estado".

"El money overhang que recibimos era el doble de la previa del rodrigazo, había un desequilibrio en el balance del BCRA peor que en la previa de la hiperinflación de Alfonsín e indicadores sociales peores que en 2001", dijo y consideró que "verdaderamente, no solo Toto, sino todo el equipo, estábamos en una silla eléctrica".

El Presidente cerró el 42° Congreso Anual del IAEF.

La estabilidad lograda a través de su programa económico, a diferencia de lo que sucedió en el mandato de Carlos Menem, se concretó —según sus palabras— "sin expropiar y sin plan Bonex, respetando el derecho de propiedad". "Nosotros no cagamos a nadie. No solo eso, tampoco fijamos el tipo de cambio, sino que lo hicimos con crawling peg y recomponiendo tarifas", aseguró.

Javier Milei destacó las reformas estructurales impulsadas por su Gobierno.

Según lo expresado por el jefe de Estado libertario, el plan económico en curso presenta “tiene un conjunto de características nunca vistas” en la historia reciente y, aun con esas particularidades, “la inflación ha bajado más rápido” que en otras etapas similares. También subrayó la implementación de transformaciones profundas que, según él, no tienen comparación previa: “Con el DNU 70 y la Ley Bases hicimos una reforma estructural ocho veces más grande que la de Menem”, sostuvo.

También afirmó que “pasado un año y medio cumplimos todas las promesas de campaña”. Sin titubear, declaró: “Somos el mejor gobierno de la historia. Eso es gracias a los gigantes que tengo como Ministros”. Además, anticipó que, gracias al efecto retardado del control sobre la emisión monetaria, dentro de un año el problema inflacionario estaría resuelto: “Para mitad del año que viene no va a haber más inflación”.

Milei arremetió contra los economistas que insisten con la devaluación.

Después expresó que jamás se observó la combinación simultánea de cuentas públicas equilibradas, emisión monetaria controlada y un mercado cambiario sin restricciones. Cuestionó duramente a quienes afirman haber presenciado algo similar antes: “No la vieron nunca”, sentenció. Además, criticó tanto a economistas como a comunicadores que, según él, “alentaron la crisis” con análisis alejados de los hechos. Subrayó que “se liberó el dólar y no hubo disparada”, en alusión a las previsiones que circulaban, y reafirmó que “lo que importa es la cantidad de dinero”.

En esa línea, también compartió su perspectiva sobre lo que considera las cualidades esenciales de un líder. “Gobernar no es crear trabajo, es que la gente viva mejor. Si fuera cierto, la solución sería crear mucho empleo público, lo que hacía el kirchnerismo”, criticó.

Y agregó: “Gobernar es crear bienestar, bajar la inflación, hacer que crezca la economía, que mejoren los salarios reales y que haya menos pobres e indigentes. Dicho sea de paso, nosotros los liberales bajamos la pobreza en menos de un año en 22 puntos, es decir, sacamos de la pobreza a 10 millones de seres humanos. Qué desalmados los liberales”, ironizó, mientras recibía aplausos del auditorio.

El presidente reiteró que avanzarán con la desregulación del uso de dólares "del colchón".

Javier Milei afirmó que Argentina entró en una etapa de crecimiento.

Más adelante, elogió la labor de Luis Caputo por haber logrado avances significativos en distintos indicadores económicos, como la apreciación del peso frente al dólar.

No obstante, aclaró que "no es mago", ya que estos son "embusteros". "Toto es un genio, pero no es Copperfield, es un crack de verdad", destacó Milei y dijo que el tipo de cambio "baja" porque Caputo "está sacando pesos de la calle".

Respecto a lo que viene para el país, afirmó que "Argentina tiene todo para empezar a crecer". "Después de haber hecho el ajuste fiscal más grande de la historia, todos pronosticaban una catástrofe y que el PBI iba a caer por lo menos 15%. Nosotros hablábamos de la recuperación en V y se mofaban", pero "la verdad es que terminó siendo una tilde".

"Hicimos el ajuste fiscal más grande de la humanidad en el menor tiempo posible: cinco puntos en el Tesoro durante el primer mes y sumamos 15 puntos en seis meses cuando arreglamos el BCRA, además bajamos la tasa de inflación de niveles del 54% mensual al 1%", valoró Milei, y, según dijo, "respetando los derechos de propiedad y haciendo ajuste de tarifas, sin hiper" y, con todo eso, "el PBI creció 6%". Además, dijo que, de acuerdo al último dato desestacionalizado reveló que la economía argentina "se está expandiendo al 10%".

El presidente Javier Milei habló en el 42° Congreso Anual del IAEF.

Milei reiteró que impulsará el uso de dólares no declarados

"Cuando terminemos de agotar el money overhang, el tipo de cambio va a tener que ir muy rápido al piso de la banda", lo que podría causar un problema, ya que sería un ajuste "más rápido" que la velocidad de cada sector para adaptarse a ese cambio, un efecto que "podría mandar a muchas empresas a la quiebra".

Frente a esa situación, alertó que "si se va muy rápido al piso de la banda", la pregunta es "cómo hacer para monetizar la economía sin emitir dinero". "La cantidad real de dinero en la economía no la determina el BCRA, sino los individuos" por lo cual es "importante" la "dolarización endógena", pero la sociedad "no lo hace porque tiene miedo de dejar los dedos marcados y que ARCA los persiga".

En esa línea, remarcó que se está llevando adelante una labor conjunta entre ARCA, la cartera económica y el Banco Central con el objetivo de"flexibilizar normas para que nadie los persiga por utilizar el los dólares que tienen en el colchón" los argentinos. Es, según dijo, una "verdadera revolución monetaria de la libertad" ya que "los que fugaron la plata no son delincuentes, sino héroes que lograron escapar de los políticos".

Después consideró que "no es lícita" la ley penal cambiaria ya que "ustedes pueden ahorrar en lo que se les cante" ya que "no hay nadie qué se puedan arrogar el derecho de decirles en qué pueden ahorrar o no". "Devolver la libertad es también que esa gente pueda volver a meter su dinero dentro del sistema sin que nadie los persiga. Estamos trabajando en eso", reiteró.

Al concluir, volvió a afirmar que la meta es que "los individuos, en función de lo que necesitan demandar, moneticen la economía". Y aseguró que "conforme a que necesiten hacer más transacciones, van a poder usar los dólares del colchón y van a haber más dólares y habrá un momento en que van a hacer tantos los dólares respecto de los pesos que ese día, si se nos da la gana, vamos a poder cerrar el BCRA y liberarnos de los políticos de acá a la eternidad".