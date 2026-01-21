Javier Milei en el Foro de Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

El presidente, Javier Milei, arrancó su discurso en el Foro Económico de Davos defendiendo tajantemente los valores de la civilización occidental. Asimismo, atacó contundentemente las políticas socialistas, que tuvieron “los resultados catastróficos de siempre”; como ejemplo puso a "la pesadilla que se vivió en la región por la narcodictadura terrorista de Venezuela”.

“El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo”, ponderó en un segundo plano durante su exposición, y seguido, pidió volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que nos permitirán salvar a Occidente”.

En otro tramo de su discurso, el presidente Milei destacó que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”; a su vez, en ese marco incluyó:

El derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza.

En tanto, y en la misma línea, el mandatario argentino remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”. Instantes después agregó: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

Destacó la gestión del Gobierno Nacional

Luego destacó los logros de la gestión del Gobierno Nacional: en un primer lugar resaltó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza, y finalmente, el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia al ministro) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

"Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor"

“Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, lanzó e el tramo final de su discurso.

"Hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagara su deuda civilizatoria como muestra de gratitud hacia sus bases en la filosofía griega, el derecho de los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente".

