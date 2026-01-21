miércoles 21 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de enero de 2026 - 13:02
Mundo.

Javier Milei en el Foro de Davos: "El único sistema justo es el capitalismo de libre comercio"

El presidente Javier Milei dio inicio a su agenda y mantuvo encuentros con su par suizo, Guy Parmelin, y con los directivos de los principales bancos. Además, brindó discurso en el Foro Económico.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei en el Foro de Davos.

Javier Milei en el Foro de Davos.

El presidente, Javier Milei, arrancó su discurso en el Foro Económico de Davos defendiendo tajantemente los valores de la civilización occidental. Asimismo, atacó contundentemente las políticas socialistas, que tuvieron “los resultados catastróficos de siempre”; como ejemplo puso a "la pesadilla que se vivió en la región por la narcodictadura terrorista de Venezuela”.

Lee además
Javier Milei.
Suiza.

Hoy Javier Milei habla en Davos: a qué hora y qué se espera que diga
Javier Milei y su equipo en Davos. video
Encuentro.

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial

“El capitalismo de libre empresa es el único sistema que es justo”, ponderó en un segundo plano durante su exposición, y seguido, pidió volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que nos permitirán salvar a Occidente”.

javier milei foro davos

En otro tramo de su discurso, el presidente Milei destacó que es imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”; a su vez, en ese marco incluyó:

El derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza. El derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza.

En tanto, y en la misma línea, el mandatario argentino remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”. Instantes después agregó: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

javier milei davos

Destacó la gestión del Gobierno Nacional

Luego destacó los logros de la gestión del Gobierno Nacional: en un primer lugar resaltó la baja de la inflación, la reducción de la pobreza, y finalmente, el trabajo del Ministerio de Desregulación que preside Federico Sturzenegger: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia al ministro) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es Make Argentina Great Again”.

Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor. Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor.

“Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...) “el capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, lanzó e el tramo final de su discurso.

Para cerrar du discurso, Milei señaló: “Hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis creciente de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo. Ahora les traigo buenas noticias: el mundo ha comenzado a despertar; la mejor prueba de ello es lo que esta pasando en América con el renacer de las ideas de la libertad; por lo tanto, América será el faro de luz que vuelva a encender a todo Occidente y con ello pagara su deuda civilizatoria como muestra de gratiutud hacioa sus bases en la filosofía fg¿riega, el derechod e los romanos y los valores judeocristianos. El futuro mejor existe si volvemos a las raíces de Occidente".

Mirá el discurso completo de Javier Milei en el Foro Económico de Davos

Embed - Discurso del Presidente Milei en el Foro Económico de Davos 2026

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Hoy Javier Milei habla en Davos: a qué hora y qué se espera que diga

Javier Milei llegó a Davos para participar del Foro Económico Mundial

Milei en la firma del acuerdo Mercosur-UE: "La libertad y el comercio son la base de la prosperidad argentina"

Javier Milei fue al Festival de Jesús María y cantó en vivo con el Chaqueño Palavecino

Donald Trump invitó a Javier Milei a integrar el Board of Peace, una organización para resolver conflictos globales

Lo que se lee ahora
Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar.
Turismo.

El pueblo santiagueño cuyo nombre despierta sonrisas y es perfecto para descansar

Alerta por tormentas.
SMN.

Sigue el alerta por fuertes tormentas en Jujuy: hasta cuándo, qué zonas afecta y a qué hora

Paso de Jama
Atención.

Cierran el Paso de Jama por las condiciones del tiempo en la zona

Un ciclón azotó Sicilia, provocó evacuaciones y escenas de caos en zonas costeras.
Italia.

Un violento ciclón golpeó Sicilia y obligó a evacuar zonas costeras

Subsidios de luz y gas.
País.

Se puso en marcha el nuevo esquema de subsidios a las tarifas de luz y gas: cómo acceder

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel