Javier Milei lanzó su cuenta en inglés con un superhéroe libertario, pero se la suspendieron

El presidente Javier Milei sorprendió este lunes al lanzar su nueva cuenta oficial en inglés en la red social X, donde se presentó representado por una caricatura llamada General AnCap, un superhéroe libertario inspirado en sus ideas anarcocapitalistas. Sin embargo, a pocas horas de su estreno, el perfil fue suspendido por la propia plataforma.
El anuncio se realizó desde la cuenta oficial del mandatario, donde Milei invitó a sus seguidores a unirse a sus nuevas redes en inglés. “Los invito a seguir mis redes oficiales en inglés”, escribió el Presidente, junto a un video protagonizado por el personaje General AnCap, que lo representa como un superhéroe que combate a “la casta” y al “gasto público”.
El clip incluye imágenes de su campaña presidencial, su encuentro con Donald Trump y su show musical en el Movistar Arena, combinadas con una estética de cómic animado.
La suspensión del perfil
La cuenta, que había sido lanzada durante la mañana del lunes, fue suspendida alrededor de seis horas después.
Hasta el momento, no se conocieron los motivos oficiales de la suspensión por parte de X, la red propiedad de Elon Musk, aunque algunos usuarios especularon con posibles infracciones a las normas de identidad o contenido automatizado.
Antecedentes de “General AnCap”
El personaje del General AnCap no es nuevo en el universo de Milei. Antes de llegar al poder, el actual Presidente ya había utilizado esa figura en videos y memes donde se mostraba como un héroe que lucha contra el intervencionismo estatal y los impuestos.
El nombre proviene de la abreviatura de “anarcocapitalismo”, corriente ideológica que el mandatario reivindica como base de su pensamiento político y económico.
El lanzamiento de la cuenta incluyó un video que rápidamente se viralizó, donde se lo ve al superhéroe libertario en acción. La pieza combina humor, referencias culturales y política, en la línea del estilo comunicacional que caracteriza al Presidente y su equipo digital.
