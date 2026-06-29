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29 de junio de 2026 - 14:31
País.

Javier Milei no viaja a la cumbre del Mercosur para supervisar la transición en el Gabinete

El presidente Javier Milei finalmente no irá a Paraguay a la cumbre del Mercosur. En Casa Rosada explicaron los motivos.

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Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Javier Milei y Diego Santilli

Javier Milei suspendió su viaje a Paraguay previsto para mañana en el marco de la cumbre de líderes del Mercosur, y permanecerá en Buenos Aires para trabajar en la transición en el Gabinete junto a Diego Santilli y sus ministros.

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Asimismo, fuentes oficiales aseguararon que el canciller Pablo Quirno representará a la Argentina en el encuentro de Asunción en el lugar del mandatario nacional. El funcionario ya se encuentra en el país vecino desde esta mañana para participar de un encuentro con los ministros de Relaciones Exteriores del bloque.

El presidente Javier Milei aceptó las críticas del arzobispo Jorge García Cuerva.

Javier Milei confirmó a Diego Santilli como nuevo jefe de Gabinete

El presidente Javier Milei confirmó este domingo que Diego Santilli será el nuevo jefe de Gabinete de Ministros, un día después de la renuncia presentada por Manuel Adorni. La designación se oficializó a través de un mensaje publicado por el mandatario en sus redes sociales.

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