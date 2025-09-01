lunes 01 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
1 de septiembre de 2025 - 19:04
Mundo.

Javier Milei retiró a Argentina del Consejo de Derechos Humanos de la ONU

La medida, que ya fue comunicada a los representantes del país en Naciones Unidas generó críticas de organismos de derechos humanos.

Javier Milei.

Javier Milei.

Lee además
Javier Milei y su comitiva.
Política.

Javier Milei habló tras el ataque a la caravana de La Libertad Avanza: qué dijo
Javier Milei a la salida del CiCyp (Foto: Jaime Olivos)
Política

Javier Milei endureció su discurso frente a empresarios y habló del ataque en Lomas de Zamora

Esta medida se enmarca dentro de una estrategia más amplia de reducir la participación del país en organismos internacionales. En febrero pasado, Argentina ya se había separado de la Organización Mundial de la Salud (OMS) siguiendo un patrón similar.

El aviso formal de la decisión fue remitido al representante argentino en la ONU, Francisco Tropepi, y próximamente llegará al representante en Ginebra, Carlos Foradori.

image
Argentina se aparta de la ONU.

Argentina se aparta de la ONU.

La medida representa un cambio respecto a años anteriores: desde la recuperación de la democracia, Argentina cultivó una participación activa y sostenida en este organismo, que le permitió impulsar resoluciones sobre diversidad, justicia climática y respaldar misiones de verificación en países como Venezuela y Myanmar.

Reacciones y críticas

Organizaciones como Amnistía Internacional expresaron su rechazo a la decisión. En un comunicado, señalaron que esta retirada debilita una “tradición de Estado” y envía una señal preocupante sobre el compromiso del país con los derechos humanos. Además, advirtieron que Argentina pierde la capacidad de votar, presentar resoluciones y participar en mecanismos clave dentro del foro globa.

También se interpretó que la estrategia de Milei busca alinearse con políticas impulsadas en Estados Unidos e Israel, que adoptaron decisiones similares en relación con dicho organismo

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Javier Milei habló tras el ataque a la caravana de La Libertad Avanza: qué dijo

Javier Milei endureció su discurso frente a empresarios y habló del ataque en Lomas de Zamora

El freno a la obra pública en el gobierno de Javier Milei: 7 casos provinciales que muestran su impacto en la vida diaria

El Gobierno nacional denunció un plan ilegal de espionaje contra Karina Milei

La ONU declaró la hambruna en Gaza y hay más de 100 niños muertos por desnutrición

Lo que se lee ahora
Terremoto en Afganistán
Mundo.

Terremoto en Afganistán deja al menos 812 muertos y miles de heridos

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Detienen a la madre de un bebé de dos meses internado con falta de higiene extrema.
Policiales.

Detienen a la mamá de un bebé internado por falta de higiene extrema

Investigación en el caso Matias Jurado (Archivo) video
Crimen.

La relación de Matías Jurado con sus hijos y los sospechosos recorridos en colectivo

Casa de Matía Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy.  
Crimen.

Qué dijo la ex novia de Matías Jurado, el presunto asesino serial de Jujuy

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico
Zona B.

Cómo quedó Gimnasia de Jujuy en la tabla de la Primera Nacional después de ganar el clásico

Matías Jurado. video
Caso.

Un sobreviviente del presunto asesino serial de Jujuy reveló cómo captaba a sus víctimas

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel