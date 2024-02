image.png Javier Milei en el Muro de los Lamentos

"El nazismo está disfrazado del grupo terrorista Hamas"

“Al mirar las tenebrosas imágenes del Holocausto me pregunto dónde estaba el mundo libre en aquel entonces. Y hoy me vuelvo a hacer exactamente la misma pregunta, dónde está la voz del mundo libre reclamando y exigiendo la liberación de los más de 100 secuestrados desde hace más de 100 días. Elegir la vida es exigir la liberación de los secuestrados. No debemos callar ante la monstruosidad del nazismo. De forma similar, no podemos callar ante el nazismo moderno, hoy disfrazado del grupo terrorista Hamas. Elegir la vida es luchar contra el terrorismo”, resaltó.

Asimismo, Javier Milei afirmó además que “el Holocausto nos recuerda nuestra responsabilidad y compromiso con la libertad y la necesidad de defender los derechos humanos como pilares fundamentales de una sociedad justa. Y también nos impulsa a no callar. Porque el silencio es cómplice y elegir la vida es elegir no callar”.

Trasladarán la Embajada Argentina a Jerusalén

En el final de su discurso, Milei reafirmó su “compromiso incondicional por una sociedad basada en la libertad y la dignidad humana” y reiteró su reclamo para que el grupo Hamas libere a los secuestrados. Además, ratificó su idea de mudar la Embajada Argentina a Jerusalén.