Jennifer Lopez y Ben Affleck, juntos otra vez: el reencuentro que sorprendió a todos en Nueva York

Después de una ruptura que ocupó portadas y titulares en todo el mundo, Ben Affleck y Jennifer Lopez se reencontraron públicamente este lunes en Nueva York , durante el estreno del musical “El beso de la mujer araña”, una producción que los vuelve a unir —aunque ahora en distintos roles—: ella como protagonista y él como productor ejecutivo, junto a su inseparable amigo Matt Damon .

En la alfombra roja, las cámaras captaron gestos de complicidad y sonrisas que no pasaron inadvertidas. Ben llegó primero, vestido con un traje oscuro clásico, y pocos minutos después apareció J.Lo, radiante con un vestido plateado que acaparó todas las miradas. Cuando se cruzaron, se saludaron con un abrazo y posaron juntos ante la prensa, en lo que fue, sin dudas, uno de los momentos más comentados de la noche .

Aunque intentaron mantener la formalidad, la química entre ambos fue evidente . Affleck no escatimó elogios hacia el musical y destacó “el talento y la dedicación” de su exesposa. López, por su parte, agradeció su presencia con una sonrisa que dijo más que mil palabras.

“Es un proyecto que amamos por igual, y me alegra que Ben haya estado aquí”, expresó la cantante, esquivando cualquier referencia directa a su relación.

Jennifer Lopez y Ben Affleck: Una historia de amor que tuvo segundas (y terceras) oportunidades

Jennifer Lopez y Ben Affleck se conocieron en 2002, durante el rodaje de la película Gigli, y su romance se convirtió rápidamente en un fenómeno mediático bajo el apodo de “Bennifer”. Se comprometieron en 2003, pero cancelaron la boda a último momento y se separaron en 2004, alegando presión mediática.

Casi dos décadas después, en 2021, el destino los volvió a unir. Tras el divorcio de J.Lo con Alex Rodríguez, la pareja retomó el contacto y confirmó su reconciliación con una serie de fotos que hicieron delirar a sus fans. En 2022 se casaron en Las Vegas y luego celebraron una ceremonia íntima en su mansión de Georgia.

Sin embargo, las diferencias volvieron a aparecer en 2024, y el 20 de agosto de ese año, la cantante presentó la demanda de divorcio. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación cordial y, según allegados, “un cariño que nunca desapareció”.

¿Un nuevo comienzo o un reencuentro profesional?

El acercamiento en Broadway reavivó las especulaciones sobre una posible reconciliación. Aunque ninguno de los dos confirmó nada, su presencia conjunta fue leída como una muestra de respeto y afecto mutuo.

El tiempo dirá si este nuevo capítulo entre Ben y J.Lo será solo un reencuentro profesional o el inicio de otro intento por recuperar el amor que marcó a toda una generación de fanáticos.