Jey Mammón perdió el juicio contra Lucas Benvenuto por "calumnias e injurias"

“Esta vez, en un tiempo relativamente breve, la Justicia volvió a decir que NO MIENTO, que no cometí ninguno de los delitos de los que la persona que denuncié me acusó en un relato forzado y falaz ”, señaló Lucas en sus redes.

Ante la acusación del joven, el capocómico decidió ir realizar una querella por calumnias e injurias. "Yo no violé. Yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona, jamás, nunca en mi vida. No lo hice. Ni lo haría. Ni lo voy a hacer. Lo niego rotundamente. Estamos hablando de un nene de 14 años", manifestó en su defensa. .

Este lunes, la Justicia falló a favor de Lucas Benvenuto, quien comunicó la noticia en su cuenta de Instagram, donde subió la notificación oficial.

