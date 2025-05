Joven argentina impacta en redes por su parecido a Britney Spears

La joven actriz argentina Mía Saguier Marcuzzi es un fenómeno viral en las redes gracias a su increíble parecido con la cantante Britney Spears . Este notable parecido , combinado con su iniciativa de reproducir varios de los looks emblemáticos de Spears mediante clips publicados en su perfil de TikTok , le permitió sumar más de 13 millones de reproducciones en su cuenta @itismimibitch .

Con apenas 21 años, Saguier Marcuzzi expresó su deseo de interpretar a Spears en la biopic oficial titulada The Woman In Me, un film producido por Universal Pictures. Para acercarse a esta meta, ha contado con el apoyo de expertos en maquillaje, peluquería y estilismo, quienes la han asistido para capturar con precisión la esencia de la estrella pop.