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29 de septiembre de 2026 - 08:41
Jujuy.

Juampi González vuelve a Jujuy con "Oveja Negra": dónde comprar las entradas

Juampi González llega a Jujuy con “Oveja Negra”, su nuevo unipersonal. Conocé cuándo será el show y dónde comprar las entradas.

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María Florencia Etchart
Por  María Florencia Etchart
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Con su particular estilo, el comediante propone un show en el que se anima a hablar de aquello que muchas veces incomoda: las expectativas, los mandatos, las contradicciones personales y esa sensación de llegar a determinada etapa de la vida sin haber cumplido todos los casilleros que supuestamente había que completar.

“Oveja Negra”, un show para reírse de los mandatos

En este cuarto unipersonal, recientemente estrenado, Juampi González explora su identidad y el vértigo de acercarse a los 40, mientras pone bajo la lupa todas esas reglas no escritas sobre cómo debería ser la vida adulta.

Pareja, proyectos, certezas, decisiones y la sensación de mirar alrededor y descubrir que todos parecen tener un plan son algunos de los disparadores del espectáculo.

Con humor filoso, observaciones cotidianas y situaciones con las que más de uno puede sentirse identificado, “Oveja Negra” invita a reírse justamente de aquello que nos hace sentir diferentes, raros o fuera de lugar.

La propuesta parte de una idea sencilla: todos tenemos algo de oveja negra.

Cuándo y dónde será el show de Juampi González en Jujuy

La función será el jueves 1 de octubre a las 21 horas en el Teatro Mitre, en General Alvear 1009, San Salvador de Jujuy.

El espectáculo tiene una duración aproximada de 90 minutos y está recomendado para mayores de 16 años. Los menores abonan entrada a partir de los 2 años cumplidos.

Dónde comprar las entradas para “Oveja Negra”

Las entradas para ver a Juampi González en Jujuy ya se encuentran disponibles a través de Autoentrada y también pueden adquirirse presencialmente en la boletería del Teatro Mitre.

La boletería funciona de lunes a viernes de 10 a 13 y de 18 a 21 horas. Los sábados, domingos y feriados abre una hora y media antes de cada función.

Quienes quieran asegurar su lugar también pueden realizar la compra online a través de la plataforma oficial:

Entradas para Juampi González – Oveja Negra:

https://ventas.autoentrada.com/events/juampi-gonzalez-oveja-negra

Desde la organización recomiendan revisar correctamente la función, sector y ubicación antes de confirmar la operación, ya que una vez realizada la compra no se permiten cambios ni devoluciones. También se informó que no estará permitido el ingreso a la sala una vez iniciado el espectáculo.

Con una propuesta pensada para identificarse, reírse de uno mismo y cuestionar esos mandatos que parecen perseguirnos a medida que pasan los años, Juampi González promete una noche de humor diferente en uno de los escenarios emblemáticos de Jujuy.

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