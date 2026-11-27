La Cámara Federal de Casación Penal revisará la sentencia por el hundimiento del ARA San Juan. Buscan aumentar la pena y revertir las absoluciones.

La Cámara Federal de Casación Penal convocó a una audiencia para el próximo jueves 17 de diciembre, a las 11, para revisar la sentencia por el hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia en la que perdieron la vida sus 44 tripulantes.

Los jueces Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, integrantes de la Sala IV, escucharán los argumentos de las partes que apelaron el fallo del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.

ARA San Juan: qué solicitan la fiscalía y las querellas La fiscalía pretende revertir las tres absoluciones y solicita penas de prisión efectiva para los cuatro exmiembros de la Armada Argentina:

Claudio Javier Villamide: cinco años.

Luis Enrique López Mazzeo: cinco años.

Héctor Aníbal Alonso: cuatro años.

Hugo Miguel Correa: tres años y seis meses. La querella mayoritaria también cuestionó las absoluciones y consideró insuficiente la condena impuesta a Villamide. Por su parte, Luis Tagliapietra, padre de uno de los submarinistas fallecidos, pidió anular la sentencia y realizar otro juicio en Mar del Plata.

ARA San Juan: condenaron a Claudio Villamide y absolvieron a otros tres ex mandos de la Armada Cuál fue el fallo por el hundimiento del ARA San Juan El 8 de julio de 2026, Villamide recibió una condena de tres años de prisión condicional e inhabilitación especial. Los otros tres imputados fueron absueltos. El próximo 17 de diciembre se expondrán los argumentos contra esa resolución. La audiencia no implica que ese mismo día se conozca un nuevo fallo.

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