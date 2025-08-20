Juicio a "la banda de los copitos": el proceso continúa con los alegatos de la fiscalía

El juicio contra “la banda de los copitos” continúa con los alegatos de la fiscalía.

En la etapa final del proceso judicial contra la llamada “banda de los copitos ” por el ataque fallido a Cristina Kirchner , este miércoles será el turno de la exposición de la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún . Días atrás, los representantes legales de la exmandataria reclamaron una condena de 15 años de cárcel para Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por tentativa de homicidio agravado.

Por otro lado, pidieron que Nicolás Carrizo quede exento de responsabilidad . El juicio por el atentado frustrado del 1° de septiembre de 2022 , que se desarrolla bajo la órbita del Tribunal Oral Federal N°6 , se encuentra en su tramo de definiciones .

El 13 de agosto , la parte querellante presentó su alegato y remarcó que la pesquisa estuvo atravesada por “ errores ”. En esa línea, el abogado Marcos Aldazabal señaló: “ No hay dudas de que Fernando Sabag Montiel gatilló sobre la cabeza de la expresidenta y pretendió cometer un asesinato, pero los errores comenzaron el 1 de septiembre de la mano de la jueza Capuchetti ”.

Según su planteo, el ataque estuvo dirigido a “ Se atentó contra la figura política más importante de nuestro país ; sin embargo, la jueza no hacía absolutamente nada . La trataba como una causa normal. No pidió allanamientos , ni detenciones. No investigó en lo más mínimo. No tomó una sola medida de prueba sobre el borrado de los celulares ".

En cuanto a las responsabilidades penales, la representación legal de Cristina Kirchner solicitó 15 años de cárcel para Sabag Montiel y Uliarte, bajo el argumento de que ambos actuaron como coautores del intento de homicidio.

Brenda Uliarte estuvo en la audiencia de alegatos.

“Está acreditado que Sabag Montiel gatilló el arma. Hay registros fílmicos y químicos; hay testimonios de las personas que estaban ese día que escucharon el gatillo y vieron la mirada de odio de él”, dijo Aldazabal. A su vez, resaltó el testimonio de los testigos y la confesión de Sabag Montiel. “No hay ningún tipo de dudas que él es el ejecutor”, sumó.

Uliarte y los agravantes en la solicitud de pena

Respecto a Brenda Uliarte, el abogado remarcó que “portó un arma de similares características meses antes del atentado”. “Fue ella quien le dijo a su amiga que había que matar a Cristina y que ella iba a ser la organizadora”.

Antes de solicitar la pena correspondiente, Aldazabal planteó tres agravantes. El primero fue el de violencia de género, subrayando que “no solo se atentó contra la figura política más importante de la Argentina, sino que además molestaba que sea mujer”.

Los abogados de CFK pidieron que Sabag Montiel sea condenado a 15 años de prisión.

En segundo término, señaló el uso del arma de fuego, detallando que estaba plenamente funcional y que la munición era adecuada. Según explicó, “había sido custodiada perfectamente y la dispararon 50 veces para demostrar que funcionaba correctamente”.

Finalmente, agregó como tercer agravante la participación directa en el hecho, enfatizando que “fueron coautores y no partícipes”.

La defensa de Nicolás Carrizo y el beneficio de la duda

En relación con Nicolás Carrizo, conocido como el “jefe de los copitos” por encargarse de la gestión en la venta de copos de azúcar, el abogado Juan Manuel Ubeira solicitó su absolución, apelando al beneficio de la duda.

La querella pidió la absolución para Carrizo.

“Siento que los dichos de Carrizo en un chat son desagradables, pero Cristina no quiere para él lo que la Justicia federal hizo con ella, que por un chat que ella no escribió armaron una causa contra ella. No somos lo mismo”, sostuvo el letrado.

La Fiscalía y los próximos pasos del juicio

En la próxima audiencia, la fiscalía a cargo de Gabriela Baigún expondrá sus argumentos ante el Tribunal Oral Federal N°6. Cabe recordar que en octubre del año pasado, la funcionaria ya había pedido que se incorporara un agravante a la imputación contra los integrantes de la banda y afirmó que el ataque “fue perpetrado con violencia de género en la modalidad de violencia política”.

Nicolás Carrizo, el jefe de "los copitos", se desligó de cualquier tipo de responsabilidad.

Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo están imputados por un homicidio agravado en grado de tentativa, que incluye tres agravantes: violencia de género, alevosía y la coautoría de dos o más personas, además del uso de un arma de fuego. Sin embargo, cada uno tiene un nivel de participación distinto en el hecho.

Se prevé que los defensores de los acusados sean los últimos en presentar sus alegatos, lo cual podría concretarse hacia finales de agosto.