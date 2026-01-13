martes 13 de enero de 2026

13 de enero de 2026 - 08:59
Liga Argentina.

Jujuy Básquet arranca la agenda de local: este martes recibe a Estudiantes

Jujuy Básquet inicia la seguidilla de cinco partidos de local ante Estudiantes de Tucumán. Conocé todos los detalles de la fecha 14 de la Conferencia Norte.

Gabriela Bernasconi
Gabriela Bernasconi
Jujuy Básquet

Jujuy Básquet

Las acciones por la fecha 14 de la Conferencia Norte de La Liga Argentina serán controladas por Alberto Ponzo y Andrés Barbarini, mientras que Luis Cornejo estará como Comisionado Técnico.

Arranca la agenda de local: Jujuy Básquet tendrá cinco partidos consecutivos

Es el primer juego de los cinco consecutivos que tendrán los “cóndores” ante su gente, por ende será fundamental ganar para encaminarse nuevamente en la tabla de posiciones y sobre todo hacer valer la localía.

Es que los dirigidos por Guillermo Tasso saben que con el apoyo del “jugador número seis”, tendrán que otra vez armar una “fortaleza" en el escenario de avenida España.

jujuy basquet

Y más allá de las dos caídas en la primera gira del año, ambos partidos dejaron aristas positivas para Jujuy Básquet que en estas pocas horas de trabajo aceitó, y corrigió los errores, pero deberá plasmarlo en el reducto esta noche.

Claro que al frente tendrá al necesitado Estudiantes que llega desde Tucumán para hacer su juego, quedarse con la victoria que le permita mirar el futuro con mayor optimismo, apoyado en el juego que pueda llegar a aportar Santiago Capelli, el base de 20 años que es una de las grandes apuestas del básquet de ascenso en el país.

Los dirigidos por Fabrizio Esposito llegan de caer en su visita a Independiente en Santiago del Estero, marchan décimo cuarto en la tabla de la Conferencia Norte y no tienen mucho margen de error como para seguir dejando puntos en el camino.

Jujuy Básquet

Venta de entradas para Jujuy Básquet vs Estudiantes

Este martes a partir de las 10 hasta las 14 y de 18 a 22, se venden las entradas en boleterías del Estadio Federación. Además podrán adquirirla de forma online ingresando a pasesvip.com.ar.

Desde la dirigencia de los “cóndores” decidieron mantener los costos de cada uno de los sectores, por lo tanto para tribuna preferencial cuesta 8 mil pesos, para platea norte y platea sur 15 mil pesos, palco sur 1 cuesta 16 mil pesos, palco norte 18 mil pesos y campo de juego 20 mil pesos.

jujuy basquet

Cómo es la agenda de cinco partidos seguidos en Jujuy

  • 13.01 - vs Estudiantes de Tucumán
  • 16.01 - vs Hindú
  • 18.01 - vs Comunicaciones
  • 21.01 - vs Fusión Riojana
  • 25.01 - vs Rivadavia Básquet

