Colegio Nº2: no fue ningún alumno por el paro de transporte

Tras el anuncio del acatamiento a la medida nacional, hoy se cumple la primera jornada de paro de transporte de la provincia. Es por ello que la actividad escolar se vio notablemente afectada. Tal es el caso del Colegio Nº2 en donde no fue ningún alumno a clases.

En diálogo con Canal 4, la directora del establecimiento, Patricia Altamirano, dijo estar sorprendida al llegar a la escuela y que no haya alumnos. “Sí vinieron docentes y parte del servicio pero los chicos no. Muchos papás no los mandan por una cuestión de seguridad teniendo en cuenta que muchos de ellos viven en Alto Comedero”.