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6 de mayo de 2026 - 10:56
Sociedad.

Jujuy participará del segundo torneo de pato adaptado en Tucumán

La Fundación Jujeña de Equinoterapia participará este sábado 9 de mayo del segundo torneo de pato adaptado en Tucumán.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Pato adaptado en Jujuy

Pato adaptado en Jujuy

Pato adaptado en Jujuy

Pato adaptado en Jujuy

Pato adaptado en Jujuy

Pato adaptado en Jujuy

La Fundación Jujeña de Equinoterapia participará este sábado 9 de mayo del segundo torneo de pato adaptado en la provincia de Tucumán, una propuesta que busca seguir abriendo espacios de inclusión deportiva para personas con discapacidad dentro del ámbito ecuestre.

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La actividad se realizará junto a la Fundación La Vidalita, institución que convocó a la delegación jujeña para formar parte de diferentes actividades vinculadas a la equinoterapia y al deporte adaptado. Jujuy llevará un grupo integrado por el profesor, representantes de la institución y tres chicos que participarán del partido.

Pato adaptado en Jujuy
Pato adaptado en Jujuy

Pato adaptado en Jujuy

Jujuy, pionera en pato adaptado

Desde la Fundación Jujeña de Equinoterapia destacaron que Jujuy fue pionera en Argentina en la creación del pato adaptado. La iniciativa comenzó en 2023, a partir del trabajo del profesor Luis Pintos, quien ya practicaba pato y empezó a adaptar la disciplina para alumnos y pacientes de la fundación.

Nosotros en el 2023 fuimos los pioneros en Argentina de la creación del deporte pato adaptado”, señalaron desde la institución. También explicaron que ahora Tucumán se suma a la propuesta, con la idea de que otras provincias puedan formar sus propios equipos y, a futuro, avanzar en una liga.

El objetivo no es solo realizar una demostración, sino consolidar una práctica deportiva con continuidad. “La idea es poder hacer en distintas provincias que también quieran ir formando sus equipos, y acá en Jujuy próximamente, y hacer una liga”, indicaron.

“En el 2023 fuimos los pioneros en Argentina de la creación del deporte pato adaptado”, “En el 2023 fuimos los pioneros en Argentina de la creación del deporte pato adaptado”,

Un deporte grupal e inclusivo

El pato es el deporte nacional argentino y cuenta con un reglamento propio. En este caso, la propuesta adaptada requiere modificaciones para que pueda ser practicada por chicos y personas con discapacidad.

Desde la fundación explicaron que ya trabajan junto a la Federación Argentina de Pato para avanzar en la aprobación de un reglamento específico. “Está próximamente a aprobarse ese reglamento y va a ser el primer reglamento de pato adaptado”, remarcaron.

Además, destacaron que esta disciplina tiene un valor especial porque se trata de una actividad grupal. Si bien la fundación ya viene trabajando en equitación y paraecuestre, el pato adaptado permite sumar otra dinámica: juego en equipo, participación colectiva y acompañamiento familiar.

El equipo de pato está muy bueno porque es una actividad grupal. Los chicos se divierten muchísimo, las familias también. Y todo lo que significa la inclusión al deporte”, expresaron.

Pato adaptado en Jujuy
Pato adaptado en Jujuy

Pato adaptado en Jujuy

Tucumán se suma a la iniciativa

La delegación jujeña participará en Tucumán junto al equipo que comienza a conformar la Fundación La Vidalita. Allí se realizará una muestra y una demostración, con la intención de impulsar la práctica en más lugares del país.

La Fundación Jujeña de Equinoterapia remarcó que el deporte con caballos genera importantes beneficios para los participantes y que el pato adaptado representa una nueva oportunidad para seguir ampliando espacios de inclusión.

La idea es que se sumen más provincias y que se copien con esta idea, porque la verdad que es un deporte hermoso y todo lo que hacemos con caballos siempre a ellos les suma un montón”, señalaron.

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