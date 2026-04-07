La Fundación Jujeña de Equinoterapia comenzó sus actividades en un nuevo predio

La Fundación Jujeña de Equinoterapia comenzó una nueva etapa en sus actividades con el funcionamiento en un nuevo predio, donde ya desarrolla las propuestas terapéuticas, recreativas y deportivas que sostiene desde hace años.

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En una entrevista con Canal 4 , la presidenta de la institución, Josefina Pardo Figueroa , destacó la importancia de este cambio y valoró la respuesta que tuvieron tanto las familias como los chicos en este nuevo entorno.

“ Muy contentos porque pudimos empezar en el mes de marzo las actividades acá en el nuevo predio ”, expresó. Y detalló que ahora funcionan en el Club de Campo El Algarrobal , donde continúan con el trabajo que realizan desde hace más de una década.

Pardo Figueroa explicó que en el nuevo espacio siguen con las actividades que la fundación viene sosteniendo históricamente. “ Estamos desarrollando las actividades que veníamos haciendo desde hace 14 años, que es equinoterapia, que es una terapia para personas con y sin discapacidad ”, señaló.

Además, contó que la propuesta se amplía con otras alternativas. “Los días sábados también clases de monta criolla, así que siempre implementando propuestas nuevas y tratando de dar respuesta a las necesidades que nos plantea la gente”, afirmó.

Fundación Jujeña de Equinoterapia. Fundación Jujeña de Equinoterapia.

“La aceptación fue muy buena”

Respecto de la adaptación de las familias y de los chicos al nuevo lugar, Josefina aseguró que la respuesta fue muy positiva. “Muy buena, la verdad que el lugar es muy hermoso”, resumió.

También puso en valor una característica central del predio: el vínculo de los caballos con su entorno natural. “Los caballos están en estado natural, eso también nos gusta, porque si bien tienen sus horarios de trabajo, el resto del tiempo están en manada, en estado natural”, explicó.

En ese sentido, remarcó que eso también impacta en la dinámica de la terapia. “Ha sido muy buena la aceptación de la gente, del lugar les encanta, les gusta mucho”.

Un espacio más amplio y con más posibilidades

Fundación Jujeña de Equinoterapia. Fundación Jujeña de Equinoterapia.

La presidenta de la fundación también subrayó que el nuevo predio ofrece mejores condiciones para sumar actividades. “Acá, al ser un lugar que está un poco alejado de la ciudad, si bien no es lejos, no tenemos tanto tránsito de vehículos”, explicó.

Eso permite salir de la estructura tradicional de trabajo en pista y pensar propuestas distintas. “Tenemos la posibilidad de hacer distintas actividades, no solamente en la pista, sino también salidas, paseos, cabalgatas”, contó.

Y remarcó que ese cambio entusiasma mucho a quienes participan. “Siempre incrementando la propuesta con los chicos, que también les gusta y los motiva mucho”, indicó.

Josefina también destacó un detalle que hace aún más especial el lugar. “Es un lugar donde hay muchos caballos, donde tenemos también unos burros que son los que recepcionan a la gente”, dijo entre sonrisas. “Muy contentos, la verdad, de poder haber iniciado este año acá”, agregó.

Talleres, trabajo emocional y nuevas propuestas

Consultada sobre los proyectos para este nuevo ciclo, explicó que además de las sesiones individuales de equinoterapia, seguirán adelante con talleres grupales y actividades orientadas a distintas problemáticas.

“Talleres grupales como realizamos todos los años”, dijo. Entre ellos, destacó el trabajo articulado con otros organismos. “El taller que realizamos en convenio con el Consejo Provincial de la Mujer y con los centros de atención, en donde trabajamos con mujeres en situación de violencia de género”, señaló.

También explicó que habrá espacios destinados a trabajar aspectos emocionales y sociales. “Talleres que realizamos para diferentes problemáticas, para trabajar diferentes temas como la comunicación, el liderazgo, la autoestima. Son talleres más orientados a lo emocional”.

“Los chicos se adaptaron muy bien”

Por su parte, Gretel Gamzburj, referente del Club de Campo El Algarrobal, también celebró la llegada de la fundación al predio y destacó el entorno natural como un aspecto muy positivo para las terapias.

Fundación Jujeña de Equinoterapia. Fundación Jujeña de Equinoterapia.

“Estamos muy contentas acá en este nuevo espacio”, afirmó. Y remarcó: “La verdad es que hay mucho más contacto con la naturaleza, lo cual favorece mucho a la terapia con los chicos. S e adaptaron muy bien, les gustó el lugar, fueron a conocer, es muy grande, muy amplio”, expresó.

Además, valoró el hecho de trabajar lejos del ritmo urbano. “Estamos también disfrutando de ese contacto con la naturaleza más de cerca, para no tener los autos y todo lo que significa no estar en la ciudad. Eso también está bueno, la terapia ayuda un montón”.

Cupos disponibles y días de atención

Finalmente, Josefina Pardo Figueroa confirmó que todavía quedan algunos lugares para quienes quieran sumarse a las actividades. “Tenemos algunos cupos disponibles”, indicó.

Además, adelantó que están evaluando ampliar la atención. “Estamos viendo la posibilidad de habilitar los días viernes, porque martes y jueves ya tenemos abiertos”, contó.

Sobre cómo comunicarse, explicó: “Las personas que estén interesadas y quieran saber de qué se trata nos pueden contactar a través de las redes sociales, como Fundación Jujeña de Equinoterapia en Facebook, en Instagram como Equinoterapia Jujuy”.

En cuanto a los horarios, precisó: “Martes y jueves desde las 15.30 a las 18.30, y los sábados por la mañana desde las 8.30 hasta las 14.30”.