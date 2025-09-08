lunes 08 de septiembre de 2025

8 de septiembre de 2025 - 19:59
Gobierno.

Jujuy y el departamento de La Vienne renovaron vínculos de cooperación recíproca

El gobernador Carlos Sadir firmó la renovación del convenio con el departamento francés de La Vienne para el período 2025-2028.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne-

En ese marco, el Gobernador comentó que “en esta nueva etapa vamos a avanzar en la creación de una plataforma común para los servicios de urgencia de Jujuy, integrando a Bomberos, SAME y Manejo del Fuego, entre otros, para dar respuestas rápidas, coordinadas y de calidad”.

Asimismo, confirmó que “impulsaremos proyectos de telemedicina y programas de formación de recursos humanos en emergencias”.

Convenio de cooperación recíproca con el Departamento de La Vienne.

Por otra parte y en compañía del director del SAME, Pablo Jure, Sadir presentó los protocolos provinciales de gestión de crisis: el Plan Rojo de Respuesta Integral ante Situaciones con Múltiples Víctimas y Catástrofes y el Plan Blanco de Respuesta Sanitaria ante Situaciones de Crisis.

“Gracias al Centre Hospitalier Universitaire de Poitiers (CHU de Poitiers), a la Agencia Francesa de Desarrollo y a todos los equipos que nos acompañan, avanzamos en esta cooperación que salva vidas y abre oportunidades para el futuro de nuestra provincia”, recalcó finalmente.

