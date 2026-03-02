¿A qué edad se detecta la miopía y el astigmatismo en los chicos?

Con el inicio del ciclo lectivo en Jujuy, crece la consulta por controles visuales en chicos. La pregunta que más se repite en los consultorios es clara: ¿a qué edad se detectan la miopía y el astigmatismo? El médico oftalmólogo Horacio Ibarra detalló que estos vicios de refracción pueden aparecer desde edades tempranas y que el diagnóstico precoz mejora el desarrollo visual.

Según explicó el especialista, muchos casos se identifican en etapa preescolar, entre los 4 y 6 años, cuando el niño inicia actividades que requieren mayor enfoque visual. Sin embargo, también pueden manifestarse antes, incluso en los primeros años de vida.

Ibarra señaló que la miopía suele detectarse con mayor frecuencia en edad escolar, cuando el chico comienza a copiar del pizarrón y presenta dificultad para ver de lejos . El síntoma más común es acercarse demasiado a los objetos o entrecerrar los ojos para enfocar.

En el caso del astigmatismo, puede aparecer desde edades más tempranas. Se trata de una alteración en la curvatura de la córnea que provoca visión borrosa tanto de cerca como de lejos. Dolores de cabeza frecuentes, cansancio ocular y bajo rendimiento escolar pueden funcionar como señales de alerta.

El profesional aclaró que muchos de estos problemas tienen componente hereditario. Si los padres usan anteojos, resulta importante realizar controles oftalmológicos periódicos en los hijos.

astigmatismo en niños

Señales que deben alertar a padres y docentes

Entre los signos más habituales, el oftalmólogo mencionó la dificultad para terminar tareas en el aula, la necesidad de sentarse adelante para ver mejor y el lagrimeo constante. También advirtió sobre la aparición repetida de orzuelos y el hábito de frotarse los ojos.

En muchos casos, el docente detecta primero el inconveniente. Cuando el alumno no copia lo que está escrito o se levanta para acercarse al pizarrón, corresponde sugerir una consulta médica.

El control anual permite evaluar la agudeza visual y determinar si el niño necesita corrección con anteojos. El objetivo es alcanzar una visión óptima durante la etapa de desarrollo.

Pantallas y aumento de casos en edad escolar

Ibarra indicó que en los últimos años se registra un incremento de miopía en niños y adolescentes. El uso prolongado de dispositivos electrónicos influye en este fenómeno, ya que exige de manera constante la visión cercana.

Recomendó limitar el tiempo frente a celulares y tablets y fomentar actividades al aire libre. La exposición equilibrada contribuye al cuidado ocular durante la infancia.

El especialista insistió en realizar un chequeo antes del inicio de clases, incluso si el niño no manifiesta síntomas evidentes. La detección temprana facilita la corrección y evita dificultades en el aprendizaje.