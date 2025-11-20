jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 07:30
Educación.

A qué hora es la asignación de momentos para el ingreso a primer año

Tras la segunda preinscripción, 16 colegios superaron su capacidad. Hoy se sortearán los “momentos” en INPROJUY para el ingreso a 1° año.

Ramiro Menacho
Ramiro Menacho
Ingreso a primer año

Ingreso a primer año (Archivo)

El proceso de ingreso a 1° año del secundario para el ciclo lectivo 2026 entra en una nueva etapa decisiva con la asignación de "momentos". Tras la segunda instancia de preinscripción, el Ministerio de Educación confirmó que 16 colegios de la provincia registraron sobredemanda y, por eso, este jueves 20 de noviembre a las 16.00 se realizará en la sede de INPROJUY la asignación de “momentos” para ordenar la adjudicación de vacantes.

Los 16 colegios con sobredemanda en Jujuy

Tras finalizar la segunda preinscripción para el ingreso a primer año del nivel secundario, el Ministerio de Educación informó las instituciones con sobredemanda que irán a sorteo para la asignación de vacantes.

San Salvador

  • Secundario 59 "Olga Aredez"(vacante: 40 - Preinscriptos: 576)
  • Comercial 2 "Malvinas Argentinas" (vacante:69 - Preinscriptos:457
  • Secundario 2 "F. T. de Rocha Solórzano"(vacante:104 - Preinscriptos:225)
  • Secundario 48 (vacante:24 - Preinscriptos:45)
  • Secundario 39 (vacante:2 - Preinscriptos:134 )
  • Secundario de Artes (vacante:424 - Preinscriptos:888)

En el interior

  • Comercial 2 de Palpalá (vacante:4 - Preinscriptos:110)
  • Bachillerato 22 de Palpalá (vacante:62 - Preinscriptos:85)
  • Comercial 1 de Perico (vacante:60 - Preinscriptos:182)
  • EET 1 de Perico (vacante:38 - Preinscriptos:119)
  • EET 1 de El Carmen (vacante:13 - Preinscriptos:108)
  • Secundario 56 de El Carmen (vacante:34 - Preinscriptos:55)
  • Provincial de Artes 3 de Libertador (vacante:49 - Preinscriptos:90)
  • Secundario 47 de Libertador (vacante:44 - Preinscriptos:67)
  • Escuela Normal de San Pedro (vacante:42 - Preinscriptos:138)
  • EET 2 de San Pedro (vacante:47 - Preinscriptos:87)
Escuela Normal
Tras la segunda preinscripción, 16 colegios superaron su capacidad y mañana a las 16hs se sortearán los "momentos" en INPROJUY para el ingreso a 1° año.

Tras la segunda preinscripción, 16 colegios superaron su capacidad y mañana a las 16hs se sortearán los “momentos” en INPROJUY para el ingreso a 1° año.

Qué es la asignación de “momentos” y qué se define este jueves

La asignación de “momentos” no entrega todavía el banco definitivo, sino que establece el orden en el que cada familia realizará el trámite posterior de confirmación de la vacante. A través de un sistema informático y un sorteo público, el Ministerio de Educación y INPROJUY asignan a cada escuela un “momento” expresado en día, hora, minuto y segundo. En función de ese parámetro, se define qué estudiantes —según su preinscripción— acceden a las vacantes disponibles en cada institución con sobredemanda.

Es decir, lo que se sortea hoy es el turno de atención y prioridad dentro de cada colegio donde la cantidad de alumnos preinscriptos fue mayor a la cantidad de bancos ofrecidos. Luego, con ese orden ya definido, se publicará la asignación de vacantes por escuela y cada familia deberá completar el trámite en forma presencial en la institución.

Ingreso a 1 año
Ingreso a 1° año 2026: este jueves asignan los

Ingreso a 1° año 2026: este jueves asignan los "momentos" en 16 colegios con sobredemanda (Imagen realizada con IA)

Qué pasa con las escuelas sin sobredemanda y cómo sigue el calendario

Para quienes eligieron en esta segunda instancia colegios que no figuran en la lista de sobredemanda, la situación es distinta: la vacante ya está asegurada y solo resta confirmar la inscripción en las fechas previstas. Las familias pueden consultar el resultado y la escuela asignada a través del sitio oficial ingreso2026.jujuy.edu.ar o de la página del Ministerio de Educación.

Cómo sigue el cronograma de inscripción a primer año

  • Sorteo de momentos del 20 de noviembre,
  • 22 de noviembre se publicará la asignación de vacantes por escuela
  • Entre el 24 y el 26 de noviembre, se realizará la confirmación presencial de la inscripción
  • Nuevo relevamiento de vacantes entre 27 y 28 de noviembre
  • Tercera preinscripción los días 2 y 3 de diciembre,
  • Sorteo de momentos el 9 de diciembre
  • Publicación de vacantes el 11 de diciembre
  • Confirmación definitiva entre el 12, 15 y 16 de diciembre.

Por  Agustín Weibel