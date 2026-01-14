A un mes del Carnaval 2026: el cronograma completo, fiesta por fiesta en Jujuy

El calendario del Carnaval 2026 en Jujuy ya tiene fechas confirmadas para los eventos más esperados. En las próximas semanas se sucederán encuentros tradicionales que reúnen a una gran cantidad de jujeños y turistas en distintos puntos de la provincia, con música, baile y todo lo que mantiene viva una identidad ancestral.

El carnaval en Jujuy es una de las celebraciones más vibrantes, ancestrales y auténticas del país. Se distingue por fusionar la herencia andina con el festejo popular criollo, en una expresión cultural que atraviesa a comunidades enteras, especialmente en la Quebrada de Humahuaca, la Puna y los Valles.

El momento central del carnaval jujeño es el "desentierro", que ocurre el sábado . En este ritual ancestral, se desentierra simbólicamente una figura que representa al diablo —símbolo del alma festiva— de un mojón o apacheta (montículo de piedras), acompañado por música, cohetes, alcohol, baile, serpentina y harina. Con esto se da inicio a días de alegría desenfrenada.

Durante el carnaval, las comparsas (grupos organizados por barrios o comunidades) salen a recorrer las calles tocando instrumentos típicos como quenas, erkes, bombos y charangos. Se cantan coplas picarescas o satíricas, muchas veces improvisadas, y se realizan encuentros en casas o salones.

Los colores son parte esencial del festejo: la albahaca en la oreja, la harina, espuma y papel picado inundan el aire. El carnaval no es solo un festejo, es una forma de catarsis colectiva, un momento donde todo está permitido.

Previo al carnaval grande, en Jujuy se celebran los llamados jueves: de compadres, comadres, ahijados, padrinos… Cada uno es una excusa para reunirse, agradecer, brindar y compartir comidas típicas como tamales, empanadas o picante de pollo.

Tras varios días de música, danza y excesos, el carnaval se despide con el entierro del diablo, donde se vuelve a enterrar la figura en el mojón. Se trata de un ritual que simboliza el fin del descontrol y el regreso al orden. La ceremonia se realiza entre lágrimas, agradecimientos y promesas de volver el año próximo.