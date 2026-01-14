miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 17:47
A un mes del Carnaval 2026: el cronograma completo, fiesta por fiesta en Jujuy

Tras la Chaya de Mojones que fue el 1 de enero, a fines de este mes se viene otro de los eventos central del Carnaval 2026.

Federico Franco
Por  Federico Franco
Carnaval 2025 en Maimará / foto archivo.

Carnaval 2025 en Maimará / foto archivo.

La Plaza de Maimará llena de basura
Indignante.

Así quedó Maimará después de la Chaya de Mojones: la plaza y calles llenas de basura
Foto: Gran Carnaval
Galería.

Empezó el Carnaval del País en Gualeguaychú

Fechas para el Carnaval 2026 en Jujuy

  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Sábado de Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

carnaval jujuy.jpg
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

El momento central del carnaval jujeño es el "desentierro", que ocurre el sábado . En este ritual ancestral, se desentierra simbólicamente una figura que representa al diablo —símbolo del alma festiva— de un mojón o apacheta (montículo de piedras), acompañado por música, cohetes, alcohol, baile, serpentina y harina. Con esto se da inicio a días de alegría desenfrenada.

Durante el carnaval, las comparsas (grupos organizados por barrios o comunidades) salen a recorrer las calles tocando instrumentos típicos como quenas, erkes, bombos y charangos. Se cantan coplas picarescas o satíricas, muchas veces improvisadas, y se realizan encuentros en casas o salones.

Los colores son parte esencial del festejo: la albahaca en la oreja, la harina, espuma y papel picado inundan el aire. El carnaval no es solo un festejo, es una forma de catarsis colectiva, un momento donde todo está permitido.

Previo al carnaval grande, en Jujuy se celebran los llamados jueves: de compadres, comadres, ahijados, padrinos… Cada uno es una excusa para reunirse, agradecer, brindar y compartir comidas típicas como tamales, empanadas o picante de pollo.

Tras varios días de música, danza y excesos, el carnaval se despide con el entierro del diablo, donde se vuelve a enterrar la figura en el mojón. Se trata de un ritual que simboliza el fin del descontrol y el regreso al orden. La ceremonia se realiza entre lágrimas, agradecimientos y promesas de volver el año próximo.

