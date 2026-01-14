A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Según explicaron desde los negocios del rubro ante la consulta de TodoJujuy, los precios llegaron con incrementos y armar un combo básico ronda los $15.000, con una suba cercana al 50% respecto del año pasado.
“Para mí conviene comprar por mayor”
Yolanda, vendedora del sector, contó que por ahora el movimiento es de averiguación pero que el interés está. “La gente está averiguando precios. Ahora lo que están consultando es por mayor. Para mí conviene por mayor”, afirmó.
El detalle de precios actualizado quedó así:
Papel picado: $2.000
Serpentinas (media docena): $3.500
Talco común (bolsa 20 kg): $13.000
Talco perfumado (bolsa 20 kg): $16.000
Vaso carnavalero: $800
Vaso alternativo: $900
Jarrita: $1.400
Nieve en aerosol: $2.500
Papel picado por kilo: $14.000 (antes $9.000)
Fardo de espuma: $25.000 (antes $22.000)
“Nosotros llamamos a esto kit carnavalero, pero hay gente que suma talco color, vinchitas, cuernitos o gorritos. Hay varias cositas más para comprar”, detalló la vendedora.
¿Cuánto se gasta para carnavalear en Jujuy?
Según la experiencia de la vendedora, los gastos no son menores cuando llega la temporada fuerte. “Para el compadre, la comadre, las chayas… se gasta. Pero la gente se entusiasma igual”, explicó.
El combo básico para arrancar queda cerca de los $15.000, aunque puede subir si se agregan productos o si la compra es grupal.
La previa del Carnaval 2026
El calendario ya está definido y falta menos de un mes para los primeros hitos de la fiesta jujeña: