A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Con la cuenta regresiva en marcha para el Carnaval 2026 , los comercios de Jujuy ya sienten el movimiento de la previa. Entre consultas, compras anticipadas y mucho entusiasmo, en Jujuy empiezan a preguntar por el clásico “kit carnavalero”.

Galería. Empezó el Carnaval del País en Gualeguaychú

Según explicaron desde los negocios del rubro ante la consulta de TodoJujuy, los precios llegaron con incrementos y armar un combo básico ronda los $15.000 , con una suba cercana al 50% respecto del año pasado.

Yolanda, vendedora del sector, contó que por ahora el movimiento es de averiguación pero que el interés está. “La gente está averiguando precios. Ahora lo que están consultando es por mayor. Para mí conviene por mayor”, afirmó.

Papel picado: $2.000

Serpentinas (media docena): $3.500

Talco común (bolsa 20 kg): $13.000

Talco perfumado (bolsa 20 kg): $16.000

Vaso carnavalero: $800

Vaso alternativo: $900

Jarrita: $1.400

Nieve en aerosol: $2.500

Papel picado por kilo: $14.000 (antes $9.000)

Fardo de espuma: $25.000 (antes $22.000)

“Nosotros llamamos a esto kit carnavalero, pero hay gente que suma talco color, vinchitas, cuernitos o gorritos. Hay varias cositas más para comprar”, detalló la vendedora.

kit carnavalero Carnaval - Kit carnavalero | Todo Jujuy

¿Cuánto se gasta para carnavalear en Jujuy?

Según la experiencia de la vendedora, los gastos no son menores cuando llega la temporada fuerte. “Para el compadre, la comadre, las chayas… se gasta. Pero la gente se entusiasma igual”, explicó.

El combo básico para arrancar queda cerca de los $15.000, aunque puede subir si se agregan productos o si la compra es grupal.

Embed - KIT CARNAVALERO EN JUJUY

La previa del Carnaval 2026

El calendario ya está definido y falta menos de un mes para los primeros hitos de la fiesta jujeña: