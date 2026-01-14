miércoles 14 de enero de 2026

14 de enero de 2026 - 09:18
Festejos.

A un mes del Carnaval 2026: cuánto se gasta y qué conviene comprar en Jujuy

Los comercios ya sienten la previa carnavalera. Registran subas del 50% en productos clásicos y un kit básico que ronda los $15.000 para el Carnaval 2026.

Redacción de TodoJujuy
Redacción de TodoJujuy
Carnaval en Jujuy.

Carnaval en Jujuy.

Con la cuenta regresiva en marcha para el Carnaval 2026, los comercios de Jujuy ya sienten el movimiento de la previa. Entre consultas, compras anticipadas y mucho entusiasmo, en Jujuy empiezan a preguntar por el clásico “kit carnavalero”.

Según explicaron desde los negocios del rubro ante la consulta de TodoJujuy, los precios llegaron con incrementos y armar un combo básico ronda los $15.000, con una suba cercana al 50% respecto del año pasado.

“Para mí conviene comprar por mayor”

Yolanda, vendedora del sector, contó que por ahora el movimiento es de averiguación pero que el interés está. “La gente está averiguando precios. Ahora lo que están consultando es por mayor. Para mí conviene por mayor”, afirmó.

El detalle de precios actualizado quedó así:

  • Papel picado: $2.000

  • Serpentinas (media docena): $3.500

  • Talco común (bolsa 20 kg): $13.000

  • Talco perfumado (bolsa 20 kg): $16.000

  • Vaso carnavalero: $800

  • Vaso alternativo: $900

  • Jarrita: $1.400

  • Nieve en aerosol: $2.500

  • Papel picado por kilo: $14.000 (antes $9.000)

  • Fardo de espuma: $25.000 (antes $22.000)

“Nosotros llamamos a esto kit carnavalero, pero hay gente que suma talco color, vinchitas, cuernitos o gorritos. Hay varias cositas más para comprar”, detalló la vendedora.

Carnaval - Kit carnavalero | Todo Jujuy

Carnaval - Kit carnavalero | Todo Jujuy

¿Cuánto se gasta para carnavalear en Jujuy?

Según la experiencia de la vendedora, los gastos no son menores cuando llega la temporada fuerte. “Para el compadre, la comadre, las chayas… se gasta. Pero la gente se entusiasma igual”, explicó.

El combo básico para arrancar queda cerca de los $15.000, aunque puede subir si se agregan productos o si la compra es grupal.

Embed - KIT CARNAVALERO EN JUJUY

La previa del Carnaval 2026

El calendario ya está definido y falta menos de un mes para los primeros hitos de la fiesta jujeña:

  • 1 de enero: Chaya de Mojones
  • 22 de enero: Jueves de Padrinos
  • 29 de enero: Jueves de Ahijados
  • 5 de febrero: Jueves de Compadres
  • 12 de febrero: Jueves de Comadres
  • 14 de febrero: Desentierro
  • 15 y 16 de febrero: Carnaval Grande
  • 17 de febrero: Martes de Chaya
  • 21 de febrero: Carnaval Chico
  • 22 de febrero: Entierro del Carnaval
  • 28 de febrero: Carnaval de Flores
  • 7 de marzo: Carnaval de Remache

