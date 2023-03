BERENICE RUESJAS - TODOJUJUY.mp4

Identificación de la situación

“El niño no conoce del abuso si nosotros no le hablamos y no le explicamos”, cuenta la licenciada en un punto muy importante desde lo familiar y desde lo que aprendemos desde casa.

En relación resalta lo primordial que es enseñarles las partes del cuerpo, partes íntimas y lo que “está bien y que está mal”. “Tenemos que hacerle conocer al niño cual es la conducta que está mal”, expresa Berenice.

La Psicóloga en la entrevista se cuestiona lo siguiente: “si el niño está en un ambiente donde lo aprendido es esto, que ‘juego con tu cuerpo’ algo que está naturalizado, ¿cómo podemos pedirle al niño que sepa que está mal esa conducta si en el ambiente que el que está es algo natural?”.

ESI: Educación Sexual Integral

Además de lo que se debe enseñar en casa, la licenciada remarca que “la escuela es el segundo ámbito donde el niño se desempeña y es contenido, y el docente pasa a ser ese adulto que me contiene”.

En cuanto a su rol manifiesta que “si el docente me está conteniendo en la escuela, me explica que mi cuerpo es íntimo, es sagrado, no se toca, no se manosea, voy a ir aprendiendo cosas que en otro ambiente quizás son naturales”, explicando que ahí es donde el niño puede empezar a crear una conciencia de abuso infantil.

“Hay un 80% de niños abusados en un contexto familiar o cercano”

En concordancia con ese círculo del niño, cuenta lo difícil que se hace para ese pequeño identificar cual es el error y cual es el efecto del mismo.

Cambios y modificación en su conducta

¿Cuándo un menor está capacitado para denunciar? Planteamos como duda. Berenice afirma que para eso “los actores fundamentales somos los padres, los docentes, los terapeutas, somos los que realmente sabemos que lo que está sucediendo está mal desarrollada”.

“Es fundamental atender al niño en sus necesidades y ver los cambios”, dice la licenciada en base a todo lo que va modificando tanto física, emocional y actitudinalmente en el niño.

"Hay que creerle al niño cuando dice 'no quiero ver a tal persona' por que es que algo pasa", relata. Hay que investigar, exteriorizar la situación, saber por qué tomó esa postura e involucrarse en lo que esta sucediendo.

Acciones a tener en cuenta en el niño como alarma de abuso:

- Comportamientos extraños.

- Manifiesta dolores.

- Tiene malas sensaciones.

- Conductas hipersexualizadas.

Cómo denunciar

Línea 102: atención sobre niñas, niños y adolescentes.

En los barrios: los CIC (Centros Integradores Comunitarios), hay profesionales de la salud en caso de necesitar exponer un problema o sospecha de abuso.

En cuanto al ámbito escolar detalla la licenciada que existe un protocolo a llevar a cabo, y luego será dirigido a un ambiente especifico donde se tratará la situación.