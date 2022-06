Acceso sur: Accidente y congestión de vehículos Acceso sur: Accidente y congestión de vehículos

Ninguno de los ocupantes sufrió heridas

El testimonio de uno de los afectados en el triple choque, declaró "yo pude frenar pero me tocaron a mi. Frenó el auto de adelante y yo alcance a frenar, me estaba tirando a la banquina pero me chocaron de atrás".

Todos los q participaron de este accidente están bien.

De los tres vehículos involucrados, dos de ellos sufrieron daños importantes, debido al impacto al frenar.

El auto que iba atrás es el que sufrió más daños materiales; el conductor iba acompañado con su hijo y su señora pero todos están bien.

Acceso sur: Los ocupantes se encuentran en buen estado.

Pidieron circular con precaución

El tránsito se encontró congestionado por unas horas, en lo que se resolvió con personal de criminalística la situación pidieron circular con precaución.

Acceso sur: Accidente y demoras en el tránsito

Las palabras de uno de los damnificados en el accidente de acceso sur

INFORME DEL CHOQUE DE TRES AUTOS EN RUTA 66