ADIUNJU ratificó el paro universitario en Jujuy desde este martes

Docentes universitarios de Jujuy iniciarán este martes 16 de junio un paro universitario que se extenderá hasta el viernes 19 , luego de que las organizaciones sindicales rechazaran la propuesta salarial realizada por el Gobierno nacional. Patricia Bustamante, integrante de la Comisión Directiva de ADIUNJU, habló con Canal 4.

País. La Corte rechazó recusaciones del Estado en la causa por financiamiento universitario

Según señaló, la propuesta oficial fue considerada insuficiente frente a lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, “desde la Comisión Directiva de ADIUNJU queremos comentar que del 16 al 19 sostenemos un paro de docentes universitarios”, expresó.

La referente gremial indicó que la medida ya había sido votada en un congreso anterior y fue ratificada en el último encuentro sindical. “Es un paro que se llama desde el 16 al 19, sin clases”, remarcó. Además, adelantó que durante la semana podrían realizarse actividades complementarias, como clases públicas y acciones en la calle. En ese sentido, pidió el acompañamiento de la comunidad jujeña.

Bustamante sostuvo que las negociaciones impulsadas por el Gobierno fueron, en realidad, “imposiciones salariales” y que los montos ofrecidos no alcanzan lo que, según el sector, corresponde por ley.

“Al finalizar este mes nos correspondería más de un 50% de actualización salarial”, señaló. También planteó que debería haber una actualización destinada al funcionamiento de las universidades, a los recursos necesarios para sostenerlas y a las becas estudiantiles.

En ese punto, mencionó especialmente a las becas Progresar, que, según indicó, son una herramienta clave para muchos estudiantes y “no tienen aumento desde el 2023”.

“Hay que defender la universidad”

La representante de ADIUNJU afirmó que la situación actual pone en riesgo el acceso a la educación superior para miles de jóvenes jujeños. “Ahogar al sistema universitario jujeño es ahogar la oportunidad de educación de miles de jujeños en nuestra provincia”, expresó.

Bustamante remarcó que muchos estudiantes que asisten a la Universidad Nacional de Jujuy provienen del interior o de barrios periféricos, y que sus familias realizan un gran esfuerzo para sostener sus estudios. “Tenemos que seguir defendiendo su oportunidad”, concluyó.