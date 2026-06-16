martes 16 de junio de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
16 de junio de 2026 - 07:07
Educación.

ADIUNJU ratificó el paro universitario en Jujuy desde este martes

Desde ADIUNJU confirmaron que el paro docente universitario será del 16 al 19 de junio, sin clases y con posibles actividades públicas.

+ Seguir en
Federico Franco
Por  Federico Franco
Foto archivo.

Foto archivo.

Lee además
La Corte rechazó las recusaciones del Estado y mantuvo a losjueces en la causa por el financiamiento universitario
País.

La Corte rechazó recusaciones del Estado en la causa por financiamiento universitario
Paro universitario de ADIUNJu - Imagen creada con IA 
Jujuy.

ADIUNJu anunció una nueva semana de paro universitario en Jujuy

Según señaló, la propuesta oficial fue considerada insuficiente frente a lo establecido por la Ley de Financiamiento Universitario, “desde la Comisión Directiva de ADIUNJU queremos comentar que del 16 al 19 sostenemos un paro de docentes universitarios”, expresó.

La referente gremial indicó que la medida ya había sido votada en un congreso anterior y fue ratificada en el último encuentro sindical. “Es un paro que se llama desde el 16 al 19, sin clases”, remarcó. Además, adelantó que durante la semana podrían realizarse actividades complementarias, como clases públicas y acciones en la calle. En ese sentido, pidió el acompañamiento de la comunidad jujeña.

Rechazo a la propuesta oficial

ADIUNJu
Paro universitario convocado por ADIUNJU.

Paro universitario convocado por ADIUNJU.

Bustamante sostuvo que las negociaciones impulsadas por el Gobierno fueron, en realidad, “imposiciones salariales” y que los montos ofrecidos no alcanzan lo que, según el sector, corresponde por ley.

“Al finalizar este mes nos correspondería más de un 50% de actualización salarial”, señaló. También planteó que debería haber una actualización destinada al funcionamiento de las universidades, a los recursos necesarios para sostenerlas y a las becas estudiantiles.

En ese punto, mencionó especialmente a las becas Progresar, que, según indicó, son una herramienta clave para muchos estudiantes y “no tienen aumento desde el 2023”.

“Hay que defender la universidad”

La representante de ADIUNJU afirmó que la situación actual pone en riesgo el acceso a la educación superior para miles de jóvenes jujeños. “Ahogar al sistema universitario jujeño es ahogar la oportunidad de educación de miles de jujeños en nuestra provincia”, expresó.

Bustamante remarcó que muchos estudiantes que asisten a la Universidad Nacional de Jujuy provienen del interior o de barrios periféricos, y que sus familias realizan un gran esfuerzo para sostener sus estudios. “Tenemos que seguir defendiendo su oportunidad”, concluyó.

Embed - PATRICIA BUSTAMANTE - PARO DE ADIUNJU

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

La Corte rechazó recusaciones del Estado en la causa por financiamiento universitario

ADIUNJu anunció una nueva semana de paro universitario en Jujuy

Donar sangre en Jujuy: 20 minutos que pueden salvar hasta cuatro vidas

Día del Gaucho Jujeño: por qué se recuerda cada 16 de junio

Mundial 2026: estudiantes de Jujuy alentaron a Argentina desde las alturas

Lo que se lee ahora
Vivienda incendiada - Imagen creada con IA 
Jujuy.

Incendio devastador en Libertador: una madre y sus cuatro hijos perdieron todo

Por  María Florencia Etchart

Las más leídas

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad
Justicia.

Imputaron al adolescente por la muerte de un hombre en Palpalá y esperará el avance de la causa en libertad

Hospital Pablo Soria.
Policiales.

Incendio en el Penal de Gorriti: cómo están los presos que se quemaron en una celda

Tobías se recupera. video
Empatía.

"El ángel donante llegó": Tobías recibió el corazón que tanto esperaba

Choques en las rutas de Jujuy (Imagen ilustrativa realizada con IA) video
Policial.

Un adolescente murió y hubo 44 actas por alcoholemia en la rutas de Jujuy

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland. 
Mundial 2026.

El inesperado mensaje que recibió Julián Álvarez de parte de Tom Holland

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel