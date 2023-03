Para Marino se necesitan cambios en la Ley de Alquileres nacional, y lamentó que no hay respuestas desde el Congreso para acordar cambios. “La ley no es buena ni para el propietario ni para el locatario” , y destacó algunos puntos claves a modificar.

“Antes trabajamos con un contrato con acuerdo entre partes, donde coordinamos el valor y los aumentos, ya sean anuales o semestrales”, dijo Marino, pero agregó que hoy eso no se puede hacer. “Antes eran contratos de dos años, ahora son tres y los valores los determina el Banco Central”.

“Los ajustes son tan altos que no dan con el crecimiento de los sueldos de la gente”, y dijo que el propietario pierde con la inflación, más allá de aumentos que este año alcanzaron el 90%. “Es muy alto para el inquilino y no saben cómo llegarán”, y dijo que el locatario se acomoda, pero el incremento se termina licuando con la inflación.

Marino dijo que la paralización de la construcción empeoró la situación. “Hay gente que alquila hace años, quiere cambiarse a una casa más grande y no consigue. No hay propiedades, no hay disponibilidad”, dijo la referente local.

“El Estado tiene que seguir trabajando con viviendas para darle solución a la gente para que no alquile más, porque los créditos son inalcanzables”, indicó, y detalló que para alquilar un departamento de un dormitorio en San Salvador de Jujuy, se necesitan por lo menos entre 45 y 55 mil pesos.

“Para ingresar son tres meses y medio con el sellado, es decir que deben tener 150 mil pesos disponibles”, y dijo que ante esta situación las inmobiliarias están suprimiendo el cobro del depósito. “La gente lo primero que paga es el alquiler. Cumple y no se atrasa, porque cuida su lugar”, aclaró.

Según datos de la Cámara Inmobiliaria de Jujuy, el aumento anual llegará al 100% en muy pocos meses. Julio Panero, presidente de esa institución, explicó que el mercado inmobiliario está en baja. “Hubo un leve repunte en la compra-venta, pero hay una excesiva demanda de alquileres y muy pocas propiedades".

"La demanda está y los aumentos son cada vez peores porque están acorde a la inflación como marca la ley", dijo y agregó que el aumento de marzo fue del 89,56% y "en dos meses se estima que llegue al 100%", y agregó que "la suba anual seguirá creciendo a la par de la inflación”.