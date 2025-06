Annobón, la isla africana que pide ayuda: "Guinea acelera el exterminio al pueblo"

La población debería ser de 11 mil personas, de acuerdo a todos los nacidos que están con vida, pero que en realidad se redujo a 5 mil por las difíciles condiciones de vida. “Durante el tiempo en que Annobón estaba incluido en Guinea desde 1968, no vivió ni una sola persona que no fuera anobonés”.

La dura realidad

“Lo que está haciendo el gobierno de Guinea Ecuatorial es acelerar el exterminio contra el pueblo anobonés”, marcó Tongolán. Más allá de la declaración de independencia hace tres años, hoy Annabón sigue siendo una de las 8 provincias de Guinea Ecuatorial.

El Ministro aseguró que desde “el principio de la existencia, Annobón se ha visto sometida bajo una represión, abandono y yugo. La represión fue peor cuando el dictador llenó a Annobón de militares que están ahí violando a las niñas”, lamentó.

En un relato estremecedor, aseguró que los anoboneses “tienen miedo incluso de salir con un teléfono móvil “, y dijo que el Gobierno de Guinea les ha quitado a los anobones el wifi. “Los militares, sus hermanos en Annobón, todos tienen comunicación con sus familiares todos los días y todos los momentos”.

Annabón y su relación con Argentina

“La isla y Argentina han tenido un lazo histórico muy importante, ya que pertenecían al Virreinato de Río de la Plata. En aquel entonces, Annobón se administraba desde Buenos Aires. Esto hace que al principio de nuestra declaración de independencia empezamos a trabajar también con unos argentinos a quienes, removiendo la historia, descubrimos que esto es lo que fue. Descubrimos la relación de hermandad que había”, contó.

Tongolán dijo que ya recibieron apoyo internacional, aunque prefirió mantener la reserva de qué países se trata. “Los que dieron pasos al frente para echarnos una mano, ya lo pronunciarán” y afirmó que por respeto esperan esas declaraciones.

“Todo lo que pasó después del movimiento para la liberación de Annobón, lo que pasó es que el gobierno de Guinea Ecuatorial, en vez de centrar y pensar lo que tiene que hacer, lo que hizo es aumentar la represión al pueblo”, describió.

La miseria invade Annobón

“Está presionando a la población con sufrimiento, miseria y hambruna, para que la población abandonara la isla y luego poblarla con la gente del interior de Río Muni”, dijo el Ministro sobre la angustiante realidad de su tierra.

Aseguró que esta idea de independizarse tiene que expandirse y que las redes sociales son claves para hacer conocer la realidad. “Cualquier movimiento que no pase por las redes sociales, no triunfa, no va adelante”, detalló.

Marco que internet hizo conocer la real situación de Annabón y la vulneración de los derechos humanos. “Si esto ha entrado en internet y se está dando visibilidad al mundo entero, creo, estoy seguro, que con el tiempo habrá algún buen resultado”, cerró.