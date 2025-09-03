miércoles 03 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
3 de septiembre de 2025 - 12:42
Atención.

Aprobaron la ordenanza para que los inspectores dejan de controlar el estacionamiento

El Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy aprobó una ordenanza que elimina el control de estacionamiento por parte de los inspectores de tránsito.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
inspectores de transito

En el marco de la 10° sesión del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, se aprobó una ordenanza que elimina la función de control del estacionamiento medido a los inspectores de tránsito. Sobre este tema, el presidente del cuerpo, Lisandro Aguiar, detalló cuáles serán las nuevas funciones de los trabajadores en el centro capitalino.

Lee además
un caballo suelto en pleno centro genero tension y fue rescatado por la policia
San Salvador.

Un caballo suelto en pleno centro generó tensión y fue rescatado por la Policía
Incendio forestal en Humahuaca.
Precaución.

Por un fuerte incendio forestal en Humahuaca cortaron la ruta 73

Ya no controlarán el estacionamiento: el nuevo rol de los inspectores en San Salvador

Lisandro Aguiar señaló que durante la sesión se abordaron diversos temas de relevancia, con especial énfasis en la medida que quita a los inspectores la tarea de fiscalizar el estacionamiento medido. “La idea es que todo el cuerpo de inspectores de la Policía Municipal de Tránsito retorne a su tarea primordial, que es la seguridad vial”, explicó.

Asimismo, el funcionario destacó que la decisión fue consensuada con el gremio y distintos sectores, y permitirá que los agentes se concentren en el control de esquinas, la asistencia a niños y adultos mayores para cruzar en sendas peatonales, la fiscalización del estacionamiento en doble fila y el cumplimiento de los semáforos, entre otras funciones.

control transito san salvador

Otros temas tratados en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy

Creación de un Chatbot para interactuar con los vecinos

Los concejales también analizaron la creación de un Chatbot para interactuar con los vecinos de San Salvador de Jujuy como una herramienta tecnológica más que se suma a brindar servicios a los vecinos. El objetivo de esta aplicación a través de WhatsApp y otras aplicaciones, busca interactuar entre los ciudadanos y la Municipalidad.

Transporte público: creación y ampliación de líneas

Por otra parte, se trató el ingreso del pliego de licitación para el sistema público de colectivos. El objetivo central apunta a crear y ampliar líneas, con foco en mayor cobertura y llegada a todos los barrios de la ciudad.

El tratamiento se realizará en el Concejo con un esquema que permite la participación para su análisis antes de la aprobación. En tanto, de acuerdo con lo planteado en el recinto, las nuevas líneas podrían implementarse el año próximo. Por el momento se desconoce qué sitios de la ciudad recorrerán.

Elecciones 2025 en Jujuy: así queda conformado el nuevo Concejo Deliberante
Concejo Deliberante

Concejo Deliberante

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Un caballo suelto en pleno centro generó tensión y fue rescatado por la Policía

Por un fuerte incendio forestal en Humahuaca cortaron la ruta 73

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, miércoles 3 de septiembre

Padres de la Escuela de Minas denunciaron suspensión reiterada de clases

Cuáles serán las escuelas con clases virtuales por el corte de agua

Lo que se lee ahora
un matrimonio jujeno perdio a sus tres hijos en un incendio video
Ushuaia.

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

Por  Maria Eugenia Burgos

Las más leídas

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados video
24 horas.

Comenzó el corte de agua en San Salvador de Jujuy: los barrios afectados

Empiezan las inscripciones para la Academia de Oficios de Jujuy. video
Atención.

Academia de Oficios en Jujuy: cómo inscribirse a los cursos gratuitos con rápida salida laboral

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio video
Ushuaia.

Un matrimonio jujeño perdió a sus tres hijos en un incendio

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

Colectivos de San Salvador de Jujuy.
Transporte.

Ampliarán recorridos y agregarán líneas de colectivos en San Salvador de Jujuy

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel