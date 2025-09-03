Aprobaron la ordenanza para que los inspectores dejan de controlar el estacionamiento

En el marco de la 10° sesión del Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy, se aprobó una ordenanza que elimina la función de control del estacionamiento medido a los inspectores de tránsito. Sobre este tema, el presidente del cuerpo, Lisandro Aguiar, detalló cuáles serán las nuevas funciones de los trabajadores en el centro capitalino.

Ya no controlarán el estacionamiento: el nuevo rol de los inspectores en San Salvador Lisandro Aguiar señaló que durante la sesión se abordaron diversos temas de relevancia, con especial énfasis en la medida que quita a los inspectores la tarea de fiscalizar el estacionamiento medido. “La idea es que todo el cuerpo de inspectores de la Policía Municipal de Tránsito retorne a su tarea primordial, que es la seguridad vial”, explicó.

Asimismo, el funcionario destacó que la decisión fue consensuada con el gremio y distintos sectores, y permitirá que los agentes se concentren en el control de esquinas, la asistencia a niños y adultos mayores para cruzar en sendas peatonales, la fiscalización del estacionamiento en doble fila y el cumplimiento de los semáforos, entre otras funciones.

control transito san salvador Otros temas tratados en el Concejo Deliberante de San Salvador de Jujuy Creación de un Chatbot para interactuar con los vecinos Los concejales también analizaron la creación de un Chatbot para interactuar con los vecinos de San Salvador de Jujuy como una herramienta tecnológica más que se suma a brindar servicios a los vecinos. El objetivo de esta aplicación a través de WhatsApp y otras aplicaciones, busca interactuar entre los ciudadanos y la Municipalidad.

Transporte público: creación y ampliación de líneas Por otra parte, se trató el ingreso del pliego de licitación para el sistema público de colectivos. El objetivo central apunta a crear y ampliar líneas, con foco en mayor cobertura y llegada a todos los barrios de la ciudad. El tratamiento se realizará en el Concejo con un esquema que permite la participación para su análisis antes de la aprobación. En tanto, de acuerdo con lo planteado en el recinto, las nuevas líneas podrían implementarse el año próximo. Por el momento se desconoce qué sitios de la ciudad recorrerán.

