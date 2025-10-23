jueves 23 de octubre de 2025

23 de octubre de 2025 - 12:56
Propuesta.

Arrancó la Expo Educativa Provincial 2025: días, lugar y horarios

Jujuy lanzó su Feria Educativa 2025 con más de 40 instituciones y actividades para estudiantes.

Por  Agustín Weibel
&nbsp;Expo Educativa Provincial 2025
 Expo Educativa Provincial 2025

Organizada por el Ministerio de Educación de la provincia, la Expo Educativa provincial 2025 reune en un solo espacio a instituciones formativas de todo el territorio jujeño, con el propósito de acercar a jóvenes y familias la propuesta académica disponible para el próximo año lectivo.

Expo Educativa provincial 2025: cuándo es y en qué horarios

Con el objetivo de brindar un panorama integral sobre las posibilidades formativas dentro del territorio provincial, el Gobierno de Jujuy confirmó la realización de la Expo Educativa Provincial 2025. El evento se desarrollará en los siguientes días y horarios:

  • Jueves 23: de 11 a 20 horas
  • Viernes 24: de 9 a 18 horas
  • Ciudad de las Artes
  • Entrada libre y gratuita

Durante las dos jornadas, quienes asistan podrán recorrer más de 40 stands pertenecientes a diversas instituciones de educación superior, técnica y universitaria, tanto públicas como privadas. Además, habrá charlas orientativas, talleres vivenciales y espacios interactivos diseñados especialmente para estudiantes que estén próximos a definir su futuro académico.

expo educativa (1)

La propuesta está dirigida principalmente a estudiantes del último año del secundario, pero también a jóvenes que buscan reorientar su vocación, continuar con sus estudios o explorar nuevas oportunidades formativas. Asimismo, se espera la participación activa de familias, docentes y equipos educativos, en un formato pensado para acompañar procesos de elección profesional.

Desde el Ministerio de Educación destacaron que esta feria no solo busca difundir la amplia oferta académica existente en la provincia, sino también promover el arraigo y el desarrollo local, incentivando a que más jóvenes elijan estudiar en Jujuy y proyectar allí su carrera profesional.

