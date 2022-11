Uno de los empleados recibió un disparo en cada uno de los miembros inferiores y el otro recibió el impacto de un arma de fuego en la cabeza quien logró sobrevivir hasta el día domingo, donde termina perdiendo la vida.

La causa de muerte fue la herida de fuego en el cráneo.

Cussel detalla que el calibre del arma aún no es identificado ya que el fragmento de la bala está siendo evaluado y que tampoco se logró recabar ninguna vaina en el lugar del hecho, por lo que al parecer, el delincuente utilizó un revolver.

Posibles datos de los asaltantes

Según la información de la fiscalía, se trata de personas que contaron con cierta logística, armas de fuego, aparentemente una de ellas con el uso de peluca y con movilidad para este tipo de atracos.

Aparentemente no sustrajeron objetos del lugar y la fiscalía no descarta algunas hipótesis del hecho asumiendo que posiblemente no fue sólo un robo.

Trabajan en identificar a los asaltantes

“Hay uno o dos personas que estarían identificados, pero fueron más los partícipes del suceso del hecho mínimamente 3”, manifiesta el fiscal.

Hay dos vehículos en investigación. “En las cámaras aparece que cuando salen de la distribuidora abordan un vehículo de un vecino y a pocas cuadras se suben al vehículo que les pertenecía para darse a la fuga”, contó Cussel sobre el hecho.

Los vecinos de la zona fueron entrevistados como así también las víctimas y el dueño de la distribuidora y siendo peritados los celulares de los últimos nombrados.