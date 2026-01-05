Asumió la nueva jueza en la Suprema Corte de Justicia de Jujuy

La designación de Emma María Mercedes Arias fue formalizada tras su juramento en la Suprema Corte de Justicia, luego de que la Legislatura de Jujuy aprobara su nombramiento en una sesión extraordinaria realizada en noviembre de 2025. Con su incorporación, se avanza en la cobertura de las vacantes existentes en el máximo tribunal provincial.

Si bien algunos de sus colegas —Eduardo Uriondo, Lisandro Aguiar y Gonzalo de la Colina— ya habían tomado posesión previamente, el trámite formal de la magistrada concluyó en esta oportunidad, completando así el proceso institucional.

De esta manera, la Suprema Corte de Justicia queda integrada por: su presidente, Francisco Otaola; el vicepresidente, Mariano Miranda; María Eugenia Nieva, Martin Francisco Llamas, Lisandro Aguiar, Gonzalo de la Colina, Eduardo Esteban Uriondo y Emma María Mercedes Arias; restando cubrir aún un cargo vacante.

Tras asumir, Emma María Mercedes Arias expresó ante los medios la emoción por su designación y el compromiso que implica este nuevo rol. Señaló que su nombramiento es un “gran honor” y que siente “mucha gratitud” por la confianza depositada.

"Tendré muchos desafíos para trabajar y aportar todo lo que pueda desde mi lugar. Tengo una trayectoria de 23 años de estar del lado de la justicia de la gente que la necesita, es un gran desafío para mí", manifestó la flamante jueza.

Finalmente, Arias destacó que el objetivo central será fortalecer la accesibilidad y respuesta del sistema judicial para todos los ciudadanos de la provincia de Jujuy.