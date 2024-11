Bono a trabajadores estatales: de cuánto será la primera cuota

El Gobierno de Jujuy mediante el Minisdterio de Hacienda, confirmó que esta semana comienza el pago del bono a trabajadores de la Administración Pública Provincial . Será la primera cuota de la ayuda extraordinaria que había anunciado días atrás, monto que es no remunerativo y no bonificable.

Será este viernes 15 de noviembre cuando los empleados estatales cobren la primera parte del bono extraordinario de $200.000 y $140.000, según el haber que perciba cada agente que depende del Estado, medida que también abarca a los capacitadores laborales e instructores no formales.

“La primera cuota será de 70 mil para las personas que cobran el bono de 200 mil, y de 50 mil para los que cobran 140 mil”, confirmó Federico Cardozo, ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda y Finanzas, Federico Cardozo, reivindicó el esfuerzo financiero que realiza la provincia para mejorar el ingreso y la capacidad adquisitiva de los trabajadores.

Ampliaron el alcance del bono

Por disposición del Gobernador, los capacitadores laborales e Instructores no formales percibirán un bono extraordinario de 50 mil pesos, que se pagará el 13 de Julio. El monto es de carácter no remunerativo y no bonificable, según lo informado por la Secretaría de la Unidad Coordinadora y Ejecutora de Planes y Programas Interministeriales.