Cómo quedan las jubilaciones de noviembre y quiénes cobrarán el bono

Recordemos que desde abril , se dispuso por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que los ingresos del sistema previsional general de la Anses, las pensiones no contributivas, los montos del salario familiar y la Asignación Universal por Hijo (AUH) se actualizan utilizando como coeficiente un porcentaje igual al índice de inflación de dos meses atrás .

El Gobierno fijó un nuevo aumento para las jubilaciones. Jubilaciones de noviembre en Argentina (Foto ilustrativa)

En el caso de quienes cobran solo un haber mínimo, se suma el ya mencionado bono de $70.000, por lo que el importe neto a cobrar es de $315.214,5, es decir $8223,5 más que el mes pasado. 2,7 millones de jubilados perciben ese ingreso.

Recibirán un bono proporcional, o sea que será inferior a $70.000, quienes tienen un haber bruto mensual mayor al mínimo y de hasta $322.798,48, o sea que el importe del adicional es equivalente a lo que haga falta para completar esa última cifra.

El límite de ingresos para el cobro del refuerzo es por persona y no por beneficio, es decir que no lo perciben quienes tienen dos prestaciones. El pago extra sí alcanza a quienes perciben prestaciones no contributivas, como la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que en noviembre es de $202.238,78 (con bono, $272.238,78).

Cuánto subieron las jubilaciones en el 2024

Los haberes acumulan un aumento de 139,14% en comparación con los importes de diciembre de 2023, aunque por el congelamiento del bono, en las prestaciones de monto mínimo el porcentaje del reajuste es inferior y llega a 100,85%.

En septiembre y respecto de diciembre de 2023, el haber en términos reales subió 10%, en tanto que en igual período el importe integrado por el haber mínimo y el bono perdió un 6% de su valor de compra. Entre 2020 y 2023 la caída del poder de compra fue de entre 32,3% y 45%.

Qué pasa con la AUH

También sube la Asignación Universal por Hijo (AUH), que en noviembre es de $90.837, cobrando cada mes el 80% de la prestación, es decir $72.669,60, y el 20% restante se cobra una vez al año, condicionado al cumplimiento de condicionalidades en materia de educación y cuidado de la salud.

En cuanto a las asignaciones familiares del empleo formal que recibe un grupo de asalariados y de monotributistas, los cobros por hijos menores de 18 años dependen de la cuantía del ingreso del hogar, y son de $45.420, $30.635, $18.526 o de $9555.

El calendario

Las prestaciones previsionales de noviembre serán abonadas en las siguientes fechas:

Jubilaciones y pensiones de hasta el haber mínimo

DNI terminados en 0: viernes 8 de noviembre

DNI terminados en 1: lunes 11 de noviembre

DNI terminados en 2: martes 12 de noviembre

DNI terminados en 3: miércoles 13 de noviembre

DNI terminados en 4: jueves 14 de noviembre

DNI terminados en 5: viernes 15 de noviembre

DNI terminados en 6: martes 19 de noviembre

DNI terminados en 7: miércoles 20 de noviembre

DNI terminados en 8: jueves 21 de noviembre

DNI terminados en 9: viernes 22 de noviembre

Jubilaciones y pensiones mayores al haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: lunes 25 de noviembre

DNI terminados en 2 y 3: martes 26 de noviembre

DNI terminados en 4 y 5: miércoles 27 de noviembre

DNI terminados en 6 y 7: jueves 28 de noviembre

DNI terminados en 8 y 9: viernes 29 de noviembre

Pensiones No Contributivas