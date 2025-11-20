Buscan intensamente a una joven de 13 años desaparecida en Palpalá

Guadalupe Jazmín Alemán desapareció en Palpalá el miércoles 19 de noviembre.

Desde el miércoles 19 de noviembre se encuentra desaparecida Guadalupe Jazmín Alemán, una joven de 13 años cuya última ubicación conocida fue en las 10 hectáreas del barrio San José de Palpalá. La denuncia por su desaparición fue radicada ese mismo día.

Datos sobre la joven desaparecida Guadalupe es de tez trigueña, contextura delgada, con ojos y cabello negro a la altura de los hombros y flequillo. Ese día vestía una remera con detalles de flores, pantalón corto negro y chinelas negras.

Embed Números y teléfonos importantes Las autoridades y la comunidad realizan una búsqueda intensa, solicitando colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. Se puede informar llamando al 911, acercándose a la comisaría más cercana o contactando directamente a los números de WhatsApp 3886828607 y 3886860239.

La cooperación de la población es fundamental para que Guadalupe pueda regresar a su hogar sana y salva. Las fuerzas de seguridad continúan con los operativos de búsqueda en Palpalá y zonas aledañas, esperando avances que permitan esclarecer su paradero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.

Compartí esta nota en redes sociales:







