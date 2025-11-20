jueves 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 - 17:50
Urgente.

Buscan intensamente a una joven de 13 años desaparecida en Palpalá

La adolescente Guadalupe Jazmín Alemán desapareció este miércoles en el barrio San José de Palpalá, Jujuy. Solicitan información de su paradero.

Victoria Marín
Por  Victoria Marín
Guadalupe Jazmín Alemán desapareció en Palpalá el miércoles 19 de noviembre.

Guadalupe Jazmín Alemán desapareció en Palpalá el miércoles 19 de noviembre.

Datos sobre la joven desaparecida

Guadalupe es de tez trigueña, contextura delgada, con ojos y cabello negro a la altura de los hombros y flequillo. Ese día vestía una remera con detalles de flores, pantalón corto negro y chinelas negras.

Números y teléfonos importantes

Las autoridades y la comunidad realizan una búsqueda intensa, solicitando colaboración ciudadana para aportar cualquier dato que pueda ayudar a localizarla. Se puede informar llamando al 911, acercándose a la comisaría más cercana o contactando directamente a los números de WhatsApp 3886828607 y 3886860239.

La cooperación de la población es fundamental para que Guadalupe pueda regresar a su hogar sana y salva. Las fuerzas de seguridad continúan con los operativos de búsqueda en Palpalá y zonas aledañas, esperando avances que permitan esclarecer su paradero.

